VIDEO | Supertulemuse teinud Raimond Kaljulaid: Põhja-Tallinn on eriline koht, on au, et mind on omaks võetud

Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid sai valimistel 5534 ehk veel rohkem kui populaarne eurosaadik Yana Toom. Kaljulaid tänas selle eest oma toetajaid.

Kaljulaid ütles valimiskampaania kirjeldamisel, et seekord polnud ühte suurt vastasseisu ja seega oli rohkem ruumi debatiks, et arutada Reidi tee ja üldse liikumisviiside üle linnas, linnahallist jne. "Mu lootus on, et Eesti demokraatia areneb edasi ja näeme rohkem sisulisi arenguid. Kohalikud valimised on valimised selle üle, mida kohalikule piirkonnale teha. Mida vähem on kõrvalisi teemasid, seda parem," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid ütles, et on väga tänulik nendele inimestele, kes on teda ja Keskerakonda toetanud. "Põhja-Tallinn on teistsugune koht, meie kogukond, meie ühtekuuluvus, küünarnukitunne on eriline. On au, et see kogukond on mind omaks võtnud ja toetanud," ütles Kaljulaid.

Ta lootis, et saab järgnevatel aastatel omalt poolt teha kõik, mis võimalik, et Põhja-Tallinn areneks edasi.