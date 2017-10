VIDEO | Savisaar: 93. aastal sain volikogu valimistel veel vähem hääli. Tõde: 1993 Savisaar ei kandideerinudki

Edgar Savisaar polnud just rõõmus, kui pidi kommenteerima oma viletsat valimistulemust, aga ta tegi vapra näo pähe.

Lasnamäel kandideeriv Savisaar sai küll isikumandaadi, aga ta pole aastaid nii vähe hääli saanud kui seekord. Savisaar vastas, et 1993. aastal, kui ta sai esimest korda Tallinna volikokku, siis sai ta veel vähem hääli kui praegu. Tõsi, Savisaar eksis siin faktiga - 1993. aasta valimistel ta tegelikult ei kandideerinudki.

"Selle taga ei ole midagi, olen praegu poliitikas mõnevõrra tagasihoidlikum kui olin aastaid tagasi," ütles Savisaar.

Ta tunnustas Mihhail Kõlvartit, kes on Keskerakonna esinumber Lasnamäel ja kes sai temast kordades enim hääli. "Ta tegi päris head kampaaniat ja temale tehti head kampaaniat," ütles Savisaar.

Savisaar uskus, et tema valimisliit saab vajalikud lisahääled, et kogu valimisliit saaks Tallinna linnavolikokku sisse.

Savisaar pidas täna ka valimisõhtul toetajatele kõne. "Muidugi ma olen teile tänulik. Ma arvan, et me tegime oma parima tulemuse. Ma arvan, et kõik olid veendunud, et meil ei tule nimekirja välja. Ma usun, et inimesed andsid oma panuse ja tegid kõik, mis võimalik. Meil ei olnud niisugust jõudu taga nagu suurel erakonnal, aga ma arvan, et me suutsime anda oma panuse. Ega me midagi pooleli ei jäta. Uskuge mind."

Kõnet pidas ka Olga Ivanova. "Aitäh, et te julgesite meiega kaasa tulla. Suur tänu selle panuse eest. Nii, nagu oleme korduvalt vastates öelnud, siis on nii, et valija otsustab. Pole nii lihtne, et tuled ja võidad. Poliitika on keeruline kunst, me kõik õpime seda ja lähme edasi. Suur tänu teile kõigile, te olete võitjad täna."