VIDEO | Martin Helme ei taha Keskerakonnaga võimuliitu teha: meie jaoks on eestimeelne haridus liiga tähtis

Keskerakonna delegatsioon kohtus täna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindajatega, et kaardistada erakondade ühisosad. EKRE aseesimees Martin Helme peab Keskerakonna ja EKRE koalitsiooni loomist siiski vähetõenäoliseks.

Keskerakonna ja EKRE kohtumise lõppedes ütles Taavi Aas Delfile, et tänast kohtumist ei saa pidada võimukõneluseks. "Kaardistasime ära üksteise positsioonid järgnevatel perioodidel ja tutvustasime üksteisele vaateid Tallinna linna arengu suunal," ütleb Aas. Aas sõnab, et praktilistes küsimustes olid nad EKRE-ga paljudes asjades ühel meelel. Hetkel Keskerakond midagi ei välista, kuid juhul, kui tõesti peaksid algama koalitsiooniläbirääkimised EKRE-ga, siis on kohti ja teemasid, mis vajavad pikemat ja detailsemat arutelu.

"Meie jaoks on kõige tähtsamad teemad eestikeelne- ja meelne haridus, korruptsioonivastane tegevus, palju agressiivsemalt kui seni, ning Tallinna liikluse parem korraldamine," ütleb Martin Helme. Helme möönab, et isegi, kui nad peaksid Keskerakonnaga koalitsiooni looma, siis jäävad enda vaadetele truuks. "EKRE ei kavatse minna koalitsiooni, kui meile tundub, et meie huvid ei ole kaitstud. Mingiks viigileheks või sülekoeraks me kindlasti ei hakka!" lausub Helme.

Loe veel

Tallinna linnapea kohusetäitja ei soovinud kommenteerida, millised on erakondade suurimad erisused, kuid Helme ütles kindlasõnaliselt, et peamiseks vaidluspunktiks on eestikeelne- ja meelne haridus. "Isegi korruptsiooniteemal oli meil asjadest arusaamine lähedasem kui võinuks arvata," sõnab Helme.

Aas ütles, et järgmiseks kohtutakse Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. "IRL on öelnud, et nemad meiega vestelda ei soovi, ma ei tea, kas see on nende lõplik otsus või ei," möönab Aas. Ta lisas, et ka Reformierakonnaga on hetkel kohtumine lahtine. "Nemad pidid meile oma otsuse teatama hiljem," lausus Aas.

Kohalikel valimistel saavutas Tallinna linnas absoluutse enamuse Keskerakond, kes sai volikogus 40 mandaati. Reformierakond 18, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 9, EKRE 6 ja IRL 5 ning Edgar Savisaar isikumandaadi. Keskerakond on varasemalt öelnud, et kõige tõenäolisemaks partneriks koalitsioonis peetakse just sotse.