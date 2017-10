VIDEO | Mart Luik: mul sissetöötatud hääli ei olnud, pidin iga inimese toetuse eest esimest korda võitlema

Mart Luik, IRLi esinumber Haaberstis, ütles, et tema kui esmakordselt valimistel kandideerija jaoks on raske esialgseid valimistulemusi kommenteerida. Ta ütles, et temal sissetöötatud hääli ei olnud, ta pidi iga inimese toetuse eest esimest korda võitlema

"Tänavatel inimestega suheldes panin tähele, et Raivo Aeg meeldis väga vanematele prouadele, kes mu arust pigem ei ole e-hääletajad," ütles ta linnapeakandidaat Raivo Aegi populaarsuse kohta. Ta ütles, et niipalju, kui eelmine kord, IRL linnavolikogus kohti ei saa. "Eelmine kord Eerik-Niiles Kross tegi ka supertulemuse. Korruptsiooniteema oli oluline ja ka kampaania oli loominguline, jalgrattaga linnavalitsuse ees sõitmine, droonilennutamine. Seda kõike tehti väga hoogsalt, väga lahedalt," rääkis Luik. Ta ütles, et Reformierakonnal ja IRLil on kõikuv toetaja, kes hääletab kas ühe või teise poolt. Ta oli ka ise samasugune. Eelmine kord oli Reformierakond oma sõnumilt laialivalguv, IRL oli selge sõnum. "Meile on ette heidetud, miks kordasime seda, aga olgem ausalt, korruptsiooniga on olukord vaat et hullemaks läinud," ütles ta Edgar Savisaare korruptsiooniprotsessile viidates. "Niikaua, kuni see pole lahenenud, tuleb sellest rääkida," arvas Luik.