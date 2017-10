VIDEO | Kristen Michal: loodame, et suudame Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas murda

Kristen Michal sõnas Delfi otsestuudios, et Reformierakond on väga rahul ja õnnelik, et tänavu on pelgalt e-valimistel saadud häälte arv suurem kui neli aastat tagasi valimistel kogutud häälte arv.

Michal rõõmustas ka e-hääletajate aktiivsuse üle. "Kuigi Ratas arvab, et inimesed elektrooniliselt hääletada ei taha, siis näed - tahavad küll, see on mugav," lisas Michal. "Keskerakonna puhul ongi küsimus, kas nad võtavad absoluutse enamuse või mitte," ütleb Michal ja nendib, et Keskerakonna võit Tallinnas on olnud võrdlemisi kindel. "Küsimus on selles, kas nad saavad absoluutse enamuse või õnnestub nende ainuvõim murda," möönav Michal.