VIDEO | Jüri Ratas oma võidukõnes: tänane pinnas annab eelduse ka riigikogu valimised võita

"Keskerakond võitis need valimised üle Eesti ja Tallinnas," kiitis Jüri Ratas oma võidukõnes.

"Me tegime tubli tulemuse nii Narvas kui Kohtla-Järvel ja Loksal. Peame olema tasakaalukad. Suur usaldus nõuab suurt tööd. Peame olema selleks valmis. Tänan meie valijaid ja neid, kes tegid telkides vihma käes tööd. 2003 oli aasta, kui Keskerakond viimati võitis riigikogu valimised. Tänane pinnas tähendab, et ka 2019 tuua võit koju. See linnavalitsus, mis astub ametisse, see volikogu fraktsioon, on kõigi tallinlaste fraktsioon ja linnavalitsus," märkis ta.

