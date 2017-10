VIDEO | Jüri Ratas: Kõlvart ministriks? Ma arvan, et ta soovib jätkata linnavalitsuses

Keskerakonna esimees Jüri Ratas on valimistulemusega rahul ega välista koalitsiooni mõne teise erakonnaga. Mihhail Kõlvartil näeb ta kohta linnajuhtimises.

Ratas sõnas, et Keskerakond on viimase aasta jooksul elanud üle palju muudatusi ja ta on tänulik valijatele, et erakond võitis need valimised.

Ta ei välista, et Tallinnas kaasatakse linnajuhtimisse mõni partner. Ta ütles, et kuulatakse kõiki erakondi ja mõeldakse edasi.

Mihhail Kõlvart oli selgelt pealinnas kõige edukam kandidaat. Ehk valitsusse? Ratas märkis, et täna on valitsuskoosseis koos. Ta usub, et Kõlvart soovib jätkata linnavalitsuses.

Pikemalt juba videointervjuus!