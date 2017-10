VIDEO | Jüri Ratas: Kadri lahkumine oleks kaotus valitsusele, aga võit Pärnule

Peaminister Jüri Ratas ütles, et kui majandusminister Kadri Simsonil läheb nii hästi, et pärnakad tahavad teda Pärnu linnapeaks, siis on see kaotus valitsusele ja võit Pärnule.

Ratas rääkis, et tal on kahju, et mõned liikmed Keskerakonnale selja pöörasid ja Edgar Savisaare valimisliidus kandideerisid. "Mul on hea meel nende üle, kes jäid. Oli arvamus, et Keskerakond ilma Savisaareta laguneb kildudeks. Seda ei juhtunud," ütles Ratas.

Ratas rääkis, et valimisdebattide kohta öeldi, et need on igavad. Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas rääkis seal aga sisulistest küsimustest, mida Tallinnas vaja edasi viia, nagu huviharidus, transport, linna peatänava väljaarendamine. Ta oli kindel, et Aas teeb hea tulemuse ja ta lootis, et volikogu lähikuu jooksul hääletab ta Tallinna linnapeaks.

Pärnus on Ratas raske küsimuse ees. "Kadri väga tugev minister, meil oleks kahju, kui ta valitsusest ära läheks, aga Pärnu jaoks oleks see võit. Kadri on öelnud, et läheb kindlasti Pärnusse, kui pärnu inimesed seda soovivad," ütles Ratas.