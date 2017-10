Ossinovski möönas, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on neli aastat olnud enam kui pooltes maakonnakeskustes võimul ja ka praegu, kui on selgunud, et Hiiumaal, Saaremaal ja Viljandis on ka täna sotsid võitnud, siis on Ossinovski hinnangul põhjust uhke olla.