Valimistliit Tartu Eest läheb Klaasiga Klaasi välja vahetama

Valimisliit Tartu Eest, mille üheks eestvedajaks on endine korvpallur Tanel Tein, astub kohalikele valimistele vastu nimekirjaga, kus 15 tartlast seisavad suuridee eest ehitada Tartusse Raadile kahetasandiline multifunktsionaalne suurhall ja perekeskus, mille mõjul peaks suurenema linnakassa tulu ja linnakodanike arv.

Nimekirja eesotsas seisab linnapeakandidaadina Hannes Klaas, kes on valmis praeguse linnapea Urmas Klaasi välja vahetama.

Valimisliit on seisukohal, et oma platvormis ei ole mõtet rõhutada elementaarseid asju, mida iga arenev linn nagunii tegema peab, nagu näiteks koolimajade ja lasteaedade remont või uued kergliiklusteed.

Hoopis on valimisliidu jaoks oluline üks suur idee - luua Arena Tartu ja perekeskus, mis peaks tooma linnale reaalse arenguhüppe ja mõjutama seeläbi kõiki elementraaseid linna arengut puudutavaid aspekte.

Ambitsioonikale platvormile on oma nimed taha pannud aktiivsed ja ettevõtlikud tartlased, sh tuntud sportlased, kultuuriinimesed kui ka ajakirjandusringkondades tuttavad nimed.

Valimisliidu nimekirjas kandideerivad lisaks Klaasile tuntumatest nimedest endised korvpallurid Tanel Tein ja Marek Doronin ning näitleja Margus Jaanovits, kes samuti korvpalliga sina peal. Lisaks veel tuntud korvpallimänedžer Meelis Pastak.

Loe veel

Teiste seas on ka kirjanik- ja blogija Lauri Räpp ja ajakirjanik Vahur Kalmre, kes kirjutanud ka raamatu Rocki korvpalliklubist.

Valimisliidu linnapeakandidaat Hannes Klaas tõdes, et kohalike valimistega seoses on erinevatest nurkadest kuulda lubadusi, mis viivad enamjaolt raha linnakukrust välja – paraku lennukaid mõtteid pole seni kuulda olnud.

“Selleks, et Tartus oleks võimalik ka tulevikus remontida koolimaju ning lasteaedu, rajada uusi jalgrattateid ning parandada sildu, maksta sotsiaaltoetusi ning edendada Emajõe kaldaäärset elu, on vaja tekitada rohkem tulu linnaeelarvesse. Vastasel juhul tekitame endale surnud ringi, kus pidevalt raha betooni valades peame näiteks tõstma lasteaedade kohatasusid. Tartus on lasteaiakoht üks Eesti kallimaid. Tulu, lisaks maksudele, saab kohalik omavalitsus luua vaid läbi ettevõtluse soodustamise, mis loob lisandväärtust ja meelitab kohale ka kaugemaid inimesi väljastpoolt Eestit,” rääkis Klaas.

Nii pakubki Klaas ja valimisliit Tartu Eest enda sõnul välja kontseptsiooni, kuidas tulla n-ö „oravarattast“ välja ja anda uut hingamist Tartule, ehitades meie linna multifunktsionaalse halli koos perekeskusega.