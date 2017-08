Valimisliit Vabakund lõpetab tegevuse ega osale valimistel

Tartu volikogus kolme kohaga esindatud valimisliit Vabakund saabuvatel valimistel oma nimekirjaga ei osale ning ühtlasi lõpetab sellega aktiivse poliitilise tegevuse.

"Valimisliit Vabakund oli poliitikauuenduse algatus, mis tekkis 2013. aastal loogilise järjena toonastele kodanikuaktiivsuse puhangutele ning selle eesmärgiks oli tõlkida ühiskonna ootused reaalseteks poliitilisteks muutusteks," selgitas Kristiina Praakli, üks valimisliidu asutajatest. "Vabakunna väljatöötatud ettepanekud kaasava linnajuhtimise komisjonis, kergliikluskomisjonis ning volikogus ja selle alalistes komisjonides ootavad jätkuvalt elluviimist ning jäävad sellega linnaelu mõjutama, kuid teisalt on ka ühiskonna väljakutsed nelja aastaga oluliselt muutunud ning valimisliidu liikmed koondunud eri üksteisest sõltumatute algatuste juurde, millega nad ühiskonda panustavad."

"Meie 2013. aasta manifestis kirjeldatud erakondlikest mängudest sõltumatu ning kogukondadele avatud linnajuhtimise idee pole sugugi aktuaalsust kaotanud, aga nii nagu ühiskond tervikuna, ei ole jäänud ka meie valimisliit puutumata leere loovatest globaalsetest väärtusküsimustest," arvab valimisliidu nõunik Märt Põder. "Minu jaoks oli Vabakund muuhulgas väga isiklik projekt ja mul on kahju, et meie liikmete potentsiaal ei leidnud täit rakendust suutmatuse tõttu üksteise positsioone ära kuulata ning leppida eriarvamustega. Valitsemise avatus on demokraatlik baasväärtus, mis peaks tegelikult olema soovitav sõltumata muudest poliitilistest eelistustest."

Loe veel

Vabakunna liikmeid kandideerib tänavu eri erakondade ja valimisliitude nimekirjades, kuid ühtegi neist ei saa pidada 2013. aasta valimisliidu õigusjärglaseks.

Vabakund algatati 2013. aasta kohalike omavlitsuste valimistel osalemiseks Tartus ning sinna koondus lai spekter vaadetelt liberaalseid ja sotsiaalselt tundlikke linnaelanikke, kelle eesmärgiks oli tagada ligipääs linnajuhtimisele inimestele väljastpoolt erakondi. Eelistati erakonnapoliitikale kogukondade ja huvigruppide avatud ning vahetut osalemist otsustamisel. Vabakund rõhutas om manifestis võrdse kohtlemise põhimõtete järgimist nii soolises, rahvuselises kui ühiskondliku positsiooni vaates, töömeetodid laenati mõttetalgute traditsioonist ja aktivistide seas levinud interneti ühisloomekultuurist.