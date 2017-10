Valimised Kuremäel: uksed käivad, inimesi voolab, kuid kloostrielanike juurde minnakse tänavu kastiga

Illuka valla rahvas käib lisaks Kurtna valimisjaoskonnale valimas Kuremäe raamatukogu valimisjaoskonnas, kus komisjonil olid käed tööd täis uste avamisest alates.

Staažikas valimiskomisjoni esimees Ingrid Blok ütles, et neil olid esimesed valijad kohal kohe, kui uks avati ning see ongi sealses jaoskonnas üsna tavaline.

Lausa uksest välja ulatuv järjekord moodustus siis, kui kohale jõudis valla tellitud buss kaugematest Peipsi äärsetest küladest, kust inimestel on keeruline liikuma saada.

Selles kandis on ka üksjagu eakaid, kes eelistavad kasti pigem koju tellida.

Jaoksonna nimekirjas on kokku 520 inimest, kellest 57 inimest andis hääle elektrooniliselt, 25 käis jaoskonnas eelhääletuse ajal ning 4 inimest käis valimas väljaspool elukohta.

Tavaliselt on kohalikel valimistel aktiivsus suurem. „See läheb inimestele rohkem korda. Ikka loodavad, et need, kellele hääl antakse, saavad midagi vallas ära teha,“ sõnas Blok.

Illuka inimesed tema sõnul loodud Alutaguse ühendvalda minna ei soovinud ning osalesid aktiivselt rahvaküsitlusel, et oma hääl selle vastu anda.

Kuidas see valimisaktiivsust mõjutab, selgub siis, kui hääled kokku loetud.

Tavaliselt käib jaoskonnas ka kloostrielanikke, kuid seekord minnakse kastiga kloostrisse kohale, sest nii sealt paluti – on palju eakaid, kellele jaoskonda tulek on raske.

„Mõned nooremad põikavad tavaliselt ikka jaoskonnast ka läbi, aga seekord on neid vähe olnud,“ märkis Blok. Ka kloostris on kohalike omavalitsuste valimistel osalemise protsent traditsiooniliselt kõrge, sest vallaga tehakse tihedalt koostööd ning kohalikus elus osalemist peetakse oluliseks.

Tänavu hääletasid just paljud eakad vallakodanikud elektrooniliselt ning see on Bloki hinnangul kindlasti oma mugavuse tõttu tõusev trend.

„See on inimeste jaoks juba nii lihtne, eriti neile, kes on harjunud ID-kaarti kasutama,“ märkis Blok. Raamatukogu internetipunktis tõsteti arvutis desktopile isegi e-valimiste juurde viiv otselink, et inimestel oleks lihtne sedakaudu valima asuda.

Võrreldes mõne teise Eesti jaoskonnaga käib Kuremäel kindlasti rohkem vene keelseid valijaid. Erilist arutamist laua äärde tekkinud järjekorras polnud, kõigil tulijail paistis olevat kindel otsus kodus valmis mõeldud.

Esimest korda valima tulevaid noori on nimekirjas kümmekond ning kõik nad saavad väikese kingina valla sümboolikaga pliiatsikomplekti.

„Ma olin Itaalias ega teadnud valimistest eriti midagi,“ põhjendas poolnaljaga esimest korda elus valima tulnud Vane Vähk, miks ta oma häält elektrooniliselt ei andnud. „Aga teadsin, et valima tulen ja otsuse tegin ise. Vaatasin kandidaate ja mõtlesin kõik läbi.“

Noormehel oli jaoskonda hea kodune tulla, sest üks komisjoni liikmetest on tema enda isa Karl Vähk, kes ka poisi kaardile templi lõi.

„Oh, jälle üks esmavalija,“ rõõmustas komisjon pilku õue heites ja akna alt mööda tõttavat noormeest nähes.

„Rahvast tõesti käib, aga eks üks põhjus ole ka see, et eelvalimiste ajal sadas meil lakkamatult vihma ja inimesi tuli vähem, kui muidu,“ märkis Blok.