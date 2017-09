Valdo Randpere: ma ei kujuta ette ühtegi koalitsiooni EKRE-ga

Erinevalt Reformierakonna praegusest linnapeakandidaadist Kristen Michalist ei kujuta tema eelkäija Valdo Randpere ette ühtegi koalitsiooni Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) seisukohtadest lähtudes.

Ajendatuna Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadi Kristen Michali sõnavõtust saates “Kolmeraudne”, kus Michal ütles, et Reformierakond on valmis Tallinnas koalitsiooni astuma ka EKRE-ga, päris Delfi Valdo Randperelt, mida tema arvab koalitsioonivõimalustest EKRE-ga.

„Minu suhted EKRE-ga on sellised, et vaatad kaugelt ja tunduvad toredad inimesed, aga kui nad suu lahti teevad ja sa neid üle viie sekundi kuulad, siis tuleb piir vahele. Ma ei suuda ette kujutada ühtegi koalitsiooni EKRE seisukohtadest lähtudes. Ei riigis ega linnas,“ tõdes Valdo Randpere, kes oli Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat neli aastat tagasi toimunud kohalikel valimistel.

Nendel valimistel Viimsi vallas kandideeriva Randpere sõnul on EKRE praegu esindatavad seisukohad inimvaenulikud. „Teiseks topivad nad (EKRE — toim) oma nina teiste inimeste ellu ja see on mulle väga võõras. Kuidas saab üldse toetada sellist poliitilist liikumist,“ küsis Randpere. Ta tõi näiteks, et EKRE kakleb teemadel, kus „peaks ise suu kinni hoidma“. „Moraal, eetika, kommunismiteema. Ma tuletan meelde, et nende enda auesimees Arnold Rüütel on Eesti suurim kommunist.“

Randpere tõi näiteks ka teatrite teema, esitades küsimuse, kust võttis Varro Vooglaid idee, et NO-teater pannakse EKRE võimule saades kinni, täpsemalt — jäetakse riiklikust rahastusest ilma. „Ta võttis selle EKRE juhi Mart Helme kevadisest kõnest, kus viimane väitis, et Eesti kultuur on alla käinud, ei tooda midagi ning pole võrreldav sellega, mis oli ennesõjaaegse Eesti ajal. Nüüd on Mart Helme oma sõnad justkui unustanud,“ märkis Randpere.

Randpere lisas, et EKRE soov inimeste eraelu või kunstielu üle otsustada on talle vastukarva. „Ma ei ole mingi paduliberaal aga ma leian, et inimestel on iseelamise ja mõtlemise õigus. See ongi kõige lihtsam õigus.“

Kommenteerides küsimust ühtsest opositsioonist — Reformierakond, EKRE, Vabaerakond — riigikogus, ütles Randpere, et selles osas polegi midagi rääkida. „Inimesed võivad meid (Reformierakonda — toim) küll kiruda, et oleme 17 aastat võimul olnud, aga me oleme võimul olles esindanud väga mõistlikke seisukohti, mis on Eestit ja Eesti inimesi edasi viinud. Selliseid seisukohti, mis lähtuvad eelkõige sellest, et inimestel on ise õigus oma elu üle otsustada. Ja need seisukohad ei kattu kuidagi EKRE seisukohtadega,“ märkis Randpere.