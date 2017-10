VAATA JÄRELE | Esimene suur Tallinna linnapeakandidaatide debatt Delfi TV-s ja TV3-s

Täna toimus Delfi TV-s ja TV3-s suur Tallinna linnapeakandidaatide valimisdebatt, kus põhilisteks teemadena käsitleti korruptsiooni, lasteaedu ja transporti. Loomulikult ei jäetud spekuleerimata ka võimalike koalitsioonipakettide üle.

Debatil osalesid seitsme suurema partei või valimisliidu linnapeakandidaadid või esindajad. Linnapeakandidaatidena oli kohal Taavi Aas (Keskerakond), Kristen Michal (Reformierakond), Rainer Vakra (SDE), Martin Helme (EKRE) ja Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik).

IRLi linnapeakandidaat Raivo Aeg pidi töökohustuste tõttu viibima välismaal ja teda asendas linnavolikogu esimehe kandidaat Viktoria Ladõnskaja. Savisaare valimisliidu ja Teguse Tallinna ühisel liidul puudub ametlikult linnapeakandidaat, ent esindajana osaleb debatil Jüri Mõis. Debatti viisid läbi Eesti Päevalehe ajakirjanikud Lauri Tankler ja Kärt Anvelt.

Saade algas kiirvooruga, kus igal osalisel oli aega pool minutit, et selgitada, miks just nemad peaksid saama Tallinnas võimule. Esimesena sai sõna praegu linnapea kohuseid täitev Keskerakonna kandidaat Taavi Aas, kelle hinnangul üritavad teised kandidaadid saada võimule lubadustega, mis ei aita kaasa Tallinna arengule.

Teiste kandidaatide puhul oli enamasti mainitud võitlust korruptsiooniga, kuid kõlama jäi ka Vakra soov kukutada keskerakondlik ainuvõim, kusjuures mitte välistades koostööd Keskerakonnaga.

Nii jätkatigi debatti küsimusega, kas sotsid ja Keskerakond on omavaheliseks koostööks juba valmis. Aasa sõnul on Keskerakond valmis erinevateks koalitsioonideks, kui see on vajalik. Vakra kordas, et teeb kõikvõimaliku, et saada järgmisse valitsusse. "Inimeste jaoks on oluline, et ei lastaks linnajuhtide hulka inimesi, kes ütlevad, et Eestis on 300 000 parasiiti ja 27-aastane lasteta naine on ühiskonnale kahjulik element," ütles Vakra viidates koostöö välistamist EKREga.

Helme sõnul aga soovivad sotsid teha koostööd Keskerakonnaga ja vajavad ettekäänet, et mitte teha koalitsiooni, mis Keskerakonna opositsiooni saadaks.

Teises plokis tõstatati Savisaare küsimus. Mõisa sõnul kaasati Savisaar valimisliitu selleks, et Sest ta on rahva seas populaarne ja populaarseid juhte on vaja, et muuta süsteemi. „Koostöö Savisaarega suurendab meie õnnestumise tõenäosust,” ütles Mõis.

Helme ja Ladõnskaja on aga ühel meelel, et Savisaare kandideerimine võib küll olla seadusega lubatud, kuid on põnts Eesti poliitilisele kultuurile. Mõisa sõnul aga on Savisaare kandidatuuri kritiseerimine üleskutse isikuvabaduse piiramisele.

Korruptsiooni teemal debateeriti pikemalt ja sellega võitlemine paistab olevat kõikide programmis, peale Keskerakonna enda. Aas aga ütles enda kaitseks, et korruptsioon on ilmselt tuttav ka Michalile, kes kilekoti skandaaliga kohtu all oli. Aegil soovitas ta kandideerida aga kaitsepolitsei peadirektoriks, et seal mõnusasti korruptsiooni vastu võidelda.

Kui Vakra tuli välja faktiga, et pooled Keskerakonna kandidaadid on linna palgal, arvas Vest, et ei ole mõtt vahetada üht erakonda lihtsalt välja teisega, sest Vakra paneks võimule saades samuti omad inimesed. Hoopis soovitas ta valida ikka enda valimisliitu.

Küsimus Helmelt, kas linnapeaks saades hakatakse kontrollima meelsust lasteaedades, juhatas hästi sisse uue teemaploki - lasteaiad. Helme ütles, et nad hakkavad hoolitsema selle eest, et kõikvõimalikud vähemuslaste propagandad ei oleks lasteaedades ilma vanemate nõusolekuta.

Lasteaia teemal räägiti mõistetavalt ka õpetatavast keelest ja tekkis küsimus, kas peaks muutma kõik lasteaiad eestikeelseteks. Aasa sõnul on sellega juba algust tehtud, kuid asjaga tuleb tegeleda järk järgult. Probleemiks peab ta pedagoogide puudust.

Vest aga arvas, et eestikeelseks õppeks tuleks luua head tingimused, aga seda ei tohiks sundida. Vakra sõnul on eesti keele õpe lasteaedades loomulik tegevus, kuid igas lasteaias võiks olla veel üks võõrkeel. "Keeled on väärtus, millega lapsed tulevikus uksi lahti löövad."

Keskerakonnale heideti ette ka seda, et enne kaht eelnevat valimist on nad lubanud lasteaiad korda teha, ent siiani pole seda teha suudetud.

Transpordi ploki juhatas sisse lihtne küsimus: "Kas ühistransport jätkub?" Siinkohal olid kõik kandidaadid ühel nõul: jätkub. Aga IRLi puhul mööndustega - nende plaan on transport viia erakätesse, mis aga tõenäoliselt tähendaks selle taas tasuliseks muutumist. Ladõnskaja arust tuleks aga kõigepealt kaotada ära valideerimissüsteem, mis kasvatab kunstlikult linnaelanike arvu.

Palju oponeeriti Vakra plaanile teha trammiliin Lasnamäele. Mõis ega Aas ei usu, et 40 miljoni euroga selline asi võimalik oleks, nagu Vakra arvab.

Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 15. oktoobril. Delfi ja Eesti Päevalehe ning Tallinna Ülikooli koostöös on avalik ka Tallinna Valimismootor, mis annab igale valijale asjatundlikku abi, milliste poliitiliste jõudude programmidega tema vaated kõige enam kokku lähevad. Tutvu Valimismootoriga aadressil valimismootor.delfi.ee!

Delfi tegi debatist ka otseblogi, kus ekspertidena kommenteerisid võtsid sõna Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora, Tallinna Ülikooli politoloog Mari-Liis Jakobson, Eesti Väitlusseltsi tegevjuht Herman Kelomees ning Eesti Päevalehe ja Delfi arvamustoimetuse juhataja Alo Raun. Blogi on järele loetav allpool.