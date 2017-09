Uus wunderkind? Valimistel kandideeriv EKRE noorliige tunnustab Natsi-Saksamaa majanduspoliitikat ja eitab holokausti

Märtsis Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE) liitunud ja kohalikel valimistel kandideeriv 18-aastane noorpoliitik Knut Thor Kaur tunneb sümpaatiat Teise maailmasõja ja Natsi-Saksamaa majanduspoliitika vastu ning leiab, et holokausti pole sellisel kujul, nagu me seda praegu käsitleme, olnud.

Uue tulijana kohalikel valimistel Tallinna kesklinnas kandideeriv 18-aastane noormees astus märtsis EKRE liikmeks, kuna tunneb, et tegemist on ainsa erakonnaga, mis seisab Eesti ja eestlaste eest.

Tallinna kesklinna piirkonnas valimistele vastu minev Kaur leiab, et Keskerakonna ainuvõim on Tallinnale halb ja pealinn vajab rahvuslikku juhtimist. “Tuld tuleb anda nii korruptsiooni kui ka vasakpoolse ideoloogia pihta.”

Kaur tunneb huvi nii fotograafia kui ajaloo, eriti Teine maailmasõja vastu. “Uurin seda läbi erinevate osapoolte, mitte ainult sõja võitnud riikide õpetatud versiooni läbi. Austusest Saksa pool võidelnud eestlaste ja paljude teiste Euroopa rahvaste vastu, on plaanis lähiaastatel liituda ajalooklubiga, mis taaselustab Teise maailmasõja lahinguid,” lisas Kaur.

Tema huvidest annab ülevaate videokeskkonna Youtube konto, millelt vaatavad vastu kantsler Adolf Hitleri ja Natsi-Saksamaa propagandavideod, mida Kaur süsteemselt endale meeldivate videote hulka lisanud on.

Ühe video puhul on tegemist Hitleri sütitava kõnega, mis kannab pealkirja “Rahu saabub ühel päeval” ja kus kantsler kõneleb, kuidas aasta jooksul tehtud töö hakkab end ära tasuma ja kuidas partei on Euroopa nimel võideldes head tööd teinud.

Teises klipis näidatakse Hitlerit, kes tervitab sõjaväelasi, kolmandal aga Relva-SSi (Waffen-SS) ehk Saksa Riigi võimupartei NSDAP (Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei) lahinguüksusi ja Kolmanda Riigi relvajõudude (Wehrmacht) tanke.

Veel ühes videos mõtiskletakse, mis juhtuks, kui Hitler taasühineks oma isamaaga: segaduses kantsler jalutab Brandenburgi värava lähistel, inimesed tunglevad endise juhi ümber, teevad temaga selfie’sid, patsutavad õlale ja tervitavad Natsi-Saksamaaale kohaselt.

Laigitud videote nimekiri on küll pikem, ent erinevate sõjamarsside kõrval paistab silma veel ka Winston Chruchilli ja Adolf Hilterit kujutav video, kus Churchilli nimi on muudetud Churchkilliks ehk Churchmõrvaks. Video avalikustab väidetavalt tõe Winston Churchilli kohta, kelle süül jäi kasutamata võimalus vältida Teist maailmasõda.

Knut Thor Kauri Youtube'i konto Foto: Kuvatõmmis Youtube'ist

Kaur ei nõustu ajakirjaniku väitega, et eelpool loetletud videote puhul, mida ta suurel hulgal laigib, pole tegemist ajaloo-huvilistelele mõeldud dokumentaalidega, vaid suuresti propagandavideotega. “Kui videod, mis ei ole Kolmanda Riigi kohta valesid täis dokumentaalid, on koheselt ülistavad, siis jah…”

Martin Helme: Youtube’i laikide põhjal ma inimest hindama ei hakka

EKRE Tallinna nimekirja esinumber ja linnapeakandidaat Martin Helme Kauri isiklikult ei tunne ning tema vaadetest teadlik ei olnud. “Ma olen kuulnud, et ta on aktiivne inimene, käib koosolekutel kohal ja ajab mõistlikku juttu. Youtube’i laikide põhjal ma inimest hindama ei hakka,” sõnas Helme ja lisas, et sotsiaalmeedia põhjal kedagi häbenema või ära ajama küll ei hakata.

Ida-Tallinna ringkonna esimees Kairet Remmak-Grassmann, kes Kauri isiklikult tunneb, nõustus Helmega. “Inimesed laigivad ju mida iganes — kooke, torte jne. Need laigid võivad seal olla ka puhtast huvist,” pakkus Remmak-Grassmann.

Ta kinnitas, et siiamaani ei ole midagi seoses natsidega kajastunud ei Kauri jutus ega tema käitumises. "Mina ei ole midagi sellist näinud ega kuulnud ja ka meie osakonnas ega ringkonnas pole sellest juttu olnud. Saan kinnitada, et meie seas pole ta midagi sellist jaganud."

Ta märkis, et ringkkonnajuhina ta iga inimesega otseselt maha ei istu ja pikki vestlusi ei pea. "Kuna tema vaated meiega ühtivad, siis me ei näinud ka põhjust, miks mitte lubada tal kandideerida," selgitas Ida-Tallinna ringkonna juht.

Kolmanda Riigi majandus kui eeskuju

Kauri hinnangul oli Kolmanda Riigi sõjaline ja majanduslik seis väga tugev ning see tagas inimestele turvalise ja hea elu. “Kui me jätame nüüd juutidesse halva suhtumise kõrvale, kas siis eelnevalt mainitud asjad on halvad?” küsis noorpoliitik.

Ta peab Kolmanda Riigi majandust igati heaks eeskujuks. “Üks näide: suurfirmade kuulumine riigile, mis tähendaks kasumi suunamist riigikassasse, ja sellega oleks võimalik arendada antud firma tegevust ja tagada parem elujärg töölistele. Kuna kontroll firma raha üle on riigil, mitte ühel või mõningatel eraisikutel, siis saab raha täielikult kasutada ka riiklikul tasandil elujärje parandamiseks,” tutvustas Kaur majandusmudelit, millest võiks malli võtta.

Holokausti pole sellisel kujul olnud

“Holokausti ei ole sellisel kujul olnud, nagu meile õpetatud. Ei saa eitada fakti, et Hitlerile ei meeldinud juudid ning neid hukkus erinevatel asjaoludel nagu näiteks haigused, nälg ja nendest põhjustatud rasked tööolud. Paljuski olid need tingitud ka Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia lauspommitamisest Saksamaa vastu. Muidugi oli ka juute, keda hukati tahtlikult, aga kohe kindlasti polnud neid kuus miljonit,” on Kaur kindel.

Kauri sõnutsi on holokausti toimumine ja hukkunute numbrid üle maailma hukka mõistetud. “Oleks aeg sama teha ka liitlaste inimsusevastaste kuritegudega. Näiteks Nõukogude Liidu massiküüditamised, Suurbritannia poliitika tagajärjel miljonite inimeste hukkumine koloniaalaladel, Ameerika Ühendriikides etniliste jaapanlastele koonduslaagritesse suunamine ning koos Suurbritanniga Saksamaa lauspommitamine, mille käigus hukkus mõni miljon sakslast ja palju sõjapõgenikke mujalt Euroopast, kaasarvatud Eestist.”

Kaur ei ole esimene EKRE noorliige, kellel on natsitemaatika vastu sümpaatia. Remmak-Grassmann meenutas eelmiste riigikogu valimiste eel aset leidnud Jaak Madisoni natsiskandaali, kus tema kunagine blogipostitus, "vääriti mõistetud" fašismi ja natsionaalsotsialismi "positiivse poole" üle tekitas tugevat vastukaja ja EKRE aseesimees Martin Helme nimetas Madisoni partei wunderkind'iks ehk imelapseks.

"Jaak Madisonile pandi midagi analoogset süüks, aga nagu te täna näete, siis tema küll Hilterit ei kummarda. Vaevalt, et Knut Thor Kauri puhul teisiti oleks," märkis Remmak-Grassmann.