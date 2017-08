Uueks IRL Noorte esimeheks valiti Birgit Remiküll

26. augustil valisid IRL Noored endale uue esimehe, eestseisuse ning revisjonikomisjoni. Lisaks sellele kinnitati ka IRL Noorte uus põhikiri ning KOV 2017 platvorm.

Uueks esimeheks valiti Birgit Remiküll, eestseisuse liikmeteks Sarah Särav, Karl Sander Kase, Kristjan Ühtid ja Sirle Rosenfeldt. Revisjonikomisjoni liikmeteks Henry Narits ja Sirle Rosenfeldt.

“Järgmise kahe aasta jooksul ootab meid ees tükk tööd, ees ootavad kohaliku omavalitsuse, Euroopa Parlamendi ja Riigikogu valimised. Lisaks soovin keskenduda ka organisatsioonile endale ja selle sisemisele arengule. Tahan, et lisaks kindlale visioonile ja maailmavaatele, oleks meil ka noored, kes visiooni ellu viivad” sõnas vastvalitud esimees Birgit Remiküll.

Me usume, et noori tuleb tõsiselt võtta, sest nende tänased ettepanekud aitavad kujundada sellise keskkonna, kus nad tulevikus elada soovivad. Noortekogud peavad arvestama haldusreformi mõjudega. Reform mõjutab noortekogude tööd, sest ühes kohalikus omavalitsuses saab tegutseda vaid üks noortevolikogu. Seda ei tohi näha takistuse, vaid võimalusena. Noored peavad haldusreformi kasutama enda ja oma kogukonna huvides.

Meie valimistplatvormi keskseks teemaks on pakkuda noortele võimalusi, mis aitavad kaasa nii eneseteostusele kui ka kohaliku elu edendamisele. Tähtsal kohal on ettevõtlusaktiivsuse tõstmine ja noorte tööpuuduse vastu võitlemine. Ühe meetmena näeme ette praktikakohtade loomise avalikus- ja erasektoris – seda eriti ettevõtlusega seotud valdkondades.

Kõige otsesem viis oma kodukoha kujundamiseks on kaasava eelarve kasutuselevõtt kõigis omavalitsustes. Selle abil saavad noored võimaluse otsida toetust oma ettepanekutele linna- ja vallaruumi kujundamiseks. Samuti peame oluliseks tehniliste lahenduste loomist, mis lihtsustaksid rahvapoolseid algatusi ning mis annaksid ülevaate kohalikust seadusloomest.

Nendel valimistel saavad hääleõiguse 16.-17. aastased noored. Valimisõigus on suur võit, kuid sellega kaasneb ka vastutus. Aktiivsed noored leiavad ise oma tee, kuid tähelepanu tuleb pöörata neile, kes on avalikest aruteludest kõrvale jäänud. Seetõttu leiame, et noortekeskused peavad senisest enam tähelepanu pöörama just sellele vanusegrupile.

Noored ei tohi olla ainult Eesti riigi tulevik, vaid peavad tegema end kuuldavaks ka tänasel päeval. IRL Noored usub, et meie seas on rohkelt noori inimesi, kes soovivad ja väärivad, et nende häält kuulda võetaks.