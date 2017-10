Usalda ennast, aga kontrolli! Tallinna valimismootor aitab

Hea tallinlane! Tahad minna valima, aga ei tea, kelle poolt hääletada? Sul on oma eelistused juba kujunenud, kuid sa pole oma valikus kindel? Ehk huvitab sind poliitika ja soovid näha, millise poliitilise jõuga su vaated linnaelu küsimustes kõige rohkem ühtivad?

Kui nii, siis kutsume sind üles täitma uudisteportaalis Delfi asuva Tallinna valimismootori (valimismootor.delfi.ee) küsimustikku.

Valimismootori eesmärk on aidata valijal valimisotsust teha. 21 küsimusele vastamise põhjal annab valimismootor valimissoovituse ehk näitab, millise Tallinna kohalikel valimistel kandideeriva erakonna või valimisnimekirjaga sinu vaated linnateemadele kõige rohkem kattuvad. Samuti näeb seisukohtade kattuvust ülejäänud erakondadega.

Loomulikult pole valimissoovitus range, sest igaüks teeb oma otsuse ise, kuid valimismootor annab vastajale aimu, milliste programmidega tema seisukohad kõige paremini klapivad.

Valimismootoreid on erinevaid ja neid on kasutatud paljudes riikides eri valimiste puhul (parlamendivalimised, Euroopa valimised, presidendivalimised jne). Eestis on valimismootoreid tehtud juba üksjagu ja peaaegu kõigiks valimisteks. Kohalike valimiste puhul on valimismootoreid vähem kasutatud, mistõttu on seekordne mõnes mõttes isegi ainulaadne.

Tõsi, ka Postimees käivitas tänavu oma valimiskompassi, kuid usume, et meie valimismootor on usaldusväärsem. See on koostatud pikaajalise analoogsete küsimustike koostamise kogemusega politoloogide juhtimisel. Samuti said erakonnad ja valimisliidud küsimused ja vastusevariandid ise üle vaadata ning teha ettepanekuid.

Kuna enamasti lahendatakse kohalikul tasandil tehnilist laadi munitsipaalpoliitilisi probleeme, on kohalike valimiste erijoon see, et vastaja maailmavaadet (näiteks parem- ja vasakpoolsuse skaalal) on keerulisem üksüheselt kindlaks teha. Pealegi on parteide ja valimisliitude programmid väljaspool suurlinnu tihti üsna lühikesed ja sisulises plaanis vähe eristuvad. Seetõttu keskendub ka tänavune valimismootor ainult Tallinnale.

Eesti Päevalehe, Delfi ja Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudi teadlaste koostatud valimismootori küsimused toetuvad Tallinnas kandideerivate erakondade ja valimisliitude valimisprogrammidele ja avalikele sõnavõttudele.

Valimismootorisse kaasati kõik erakonnad, kes on esindatud riigikogus ja kandideerivad kohalikel valimistel Tallinnas. Neile lisanduvad erakonnad ja valimisliidud, kelle toetus oli Turu-uuringute AS-i viimase küsitluse järgi Tallinnas vähemalt 2%. Samuti kaasati erakonnad ja valimisliidud, kes avaldasid hiljemalt septembri keskpaigaks programmi, mis oli piisavalt pikk ja põhjalik, et katta linnaelu eri valdkondi ja tekitada paljude teemade lõikes selge eristuvus konkurentidest.