Üllar Saaremäe kandideerib IRL-i nimekirjas Kadrinas

Tuntud näitleja Üllar Saaremäe kandideerib Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) nimekirjas Kadrinas.

Saaremäe sõnul ei pea kohaliku võimu juhtimine tähendama ärapanemist, teiste ideedest ülesõitmist ning jäigalt kinniolemist oma poolt pakutust. „Vastupidi, kohaliku võimu esindaja peaks toimima nagu tööriist, mille abil on võimalik arendada kogukonda. Just sellest lähtudes võime öelda, et võtame tuld väljapakutud ideedest, oleme avatud kõikide mõtetele ning süttime samamoodi kire ja vaimustusega, et heas sünergias üheskoos elu edasi viia,” lisas Saaremäe.

IRL-i nimekirja Kadrina esinumber on volikogu liige Rait Karus.