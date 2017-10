Ülivõimsa tulemuse teinud Mihhail Kõlvart: suurem osa eestlaste ja venelaste muresid on ühised

Lasnamäel 24 712 häält saanud Keskerakonna sealse piirkonna esinumbri Mihhail Kõlvarti sõnul on säärase saagi põhjuseks erakond ja meeskonnatöö. Isiklikku kampaaniat ta enda sõnul peaaegu ei teinudki.

"Lasnamäe on kõige suurem linnaosa ja Keskerakond on populaarseim erakond Tallinnas. On loogiline, et Keskerakonna Lasnamäe esinumber saab palju hääli," ütles Kõlvart Delfile.

"Pean tunnistama, et isiklikku kampaaniat väga palju ei teinud. Ukselt uksele kampaaniat ei jõudnud kahjuks üldse teha ja telkides olen käinud selleks, et toetada inimesi, kes on tänavatel seisnud kaks kuud järjest," rääkis Kõlvart. Ta peab oluliseks, et linnavalitsuse liige peaks inimese usalduse teenima eelkõige oma tööga.

Saanud viis korda rohkem hääli kui oma erakonnakaaslasest linnapeakandidaat, on Kõlvart sellegipoolest nõus, et linnapeaks saab Taavi Aas. Oma valijate eest kavatseb ta seista jätkates abilinnapeana. "Kui jätkan tööd linnavalitsuses, tekib mul võimalus realiseerida projekte, mis oli juba plaanis," rääkis ta.

"Keskerakonnal on väga tugev linnapeakandidaat ja praeguseks võib juba öelda, et temast saab ka linnapea. Mul on väga hea meel selle nimel ja ma Taavit toetan."

Kõlvart tunneb vastutust nii eesti- kui venekeelsete valijate ees. "Kui suhtlen inimestega, siis suurem osa küsimusi ja muresid on ühised. Inimesed ikka räägivad teeremondist, parkimiskohtadest, lasteaiakohtadest, toitlustamisest ja see tähendab seda, et eelkõige tuleb töötada selle nimel, et rahul oleksid linnakodanikud, mitte ühe või teise rahvuse esindajad."

Ligi 25 000 häält saanud Kõlvart tõdeb, et tegu on kõva toetusega ja kindlasti ta osaleb ka 2019. aasta riigikogu valimistel. "Sõltuvalt tulemustest olen valmis rakendama enda potentsiaali ka riigi tasandil," ütles ta. Kas ambitsioon on saada ka ministriks, on veel mehe sõnul vara rääkida. "Eks valimised näitavad, kas inimesed usaldavad meile kahe aasta pärast moodustada valitsus."

Võrreldes eelmise koosseisuga kaotas Keskerakond aga kuus kohta. Kõlvart peab siin peamiseks teguriks Savisaare erakonnast lahkulöömist. "Mul on siiralt kahju, et ta ei kandideerinud meie nimekirjas, aga vaatamata sellele jääb ta keski loojaks ja üheks sümboliks. Loomulikult inimestel tekkis segadus, et kuidas on nii, et Savisaar ja Keskerakond osalevad valimsitel eraldi. Ja loomulikult paljud inimesed toetavad Edgardit, see on arusaadav, aga ma arvan, et paljud ka lihtsalt selle olukorra pärast ei tulnud valima," ütles Kõlvart.

Valimisedu ka Savisaareta tähendab tema sõnul eelkõige seda, et iga suure isikliku häältesaagi taga seisab tugev meeskond. "Meeskond peab määrama. Erakond ei saa sõltuda ühest inimest."