TV3 VIDEO | IRLi linnapeakandidaat Aivar Riisalu nimetas reformierakondlasi jõhkarditeks

Kohalike valimiste tulemustes pettunud Tartu linnapeakandidaat Aivar Riisal (IRL) nimetas reformierakondlasi jõhkarditeks.

Tartus võitis valimised ülekaalukalt Reformierakond. Kui praegu on Reformierakond koalitsioonis Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Keskerakonnaga, siis üsnagi tõenöoline on, et uuest koalitsioonist jäetakse Keskerakond välja.

Suurim pettuja on aga IRLi linnapea kandidaat Aivar Riisalu, kes nimetas reformierakondlasi jõhkarditeks. Pärnus aga said tugeva saagi Reformierakond ja IRL – mõlemad saavad volikogus 9 kohta.