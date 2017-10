Tudeng analüüsis parteisid: kultuuriinimesed kuuluvad pigem paremerakondadesse

Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala tudengi Priit Pärnapuu analüüs Eesti loomeliitude liikmete erakondlikust kuuluvusest ei kinnita levinud vaadet, et loomeinimestele on iseloomulikud vasakliberaalsed poliitilised vaated.

Lugedes kokku kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud Eesti loomeliitude liikmed, kes on ühtlasi ka mõne erakonna hingekirjas, selgub, et kõige rohkem loomeliitude liikmeid kuulub paremkonservatiivsesse Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL), kirjutab Pärnapuu oma analüüsis.

Erakondade pingerida ei kinnita Pärnapuu sõnul kuidagi seisukohta loomeinimeste vasakpoolsusest. Seda laialt levinud arvamust esindas näiteks üle-eelmise nädala alguses portaali Objektiiv tegevtoimetaja Varro Vooglaid, kes iseloomustas kultuuriasutuste töötajaid kui vasakliberaale, või näiteks esseist ja kirjanduskriitik Mihkel Kunnus, kes oma kuutaguses arvamusloos kirjutas, et ”intelligents, eriti verevaesem ja raamatutargem osa sellest, kaldub loomuldasa vasakule”.

Täpsem IRLi kuuluvate loomeliitude liikmete analüüs näitab, et nad on vanemad inimesed, kelle erakonnaga liitumine jääb enam kui kümne aasta tagusesse aega. Erakondadesse kuuluvate loomeliitude liikmete seas, kes on sündinud aastal 1980 või hiljem, ei ole IRLi ülekaal kuigi suur. Nende loomeliitude liikmete seas, kes on mõne erakonnaga liitunud aastal 2007 või hiljem, on IRL alles neljas valik Reformierakonna, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) järel.

Nii Varro Vooglaid kui Mihkel Kunnus leidsid Pärnapuule teemat kommenteerides viisi, kuidas siluda vastuolu loomeliitude liikmete IRLi lembuse ja loomeinimestele omistatud vasakliberaalsuse vahel.

Vooglaiu hinnangul ei saa välistada võimalust, et IRL on lihtsalt rohkem pingutanud loomeinimeste kaasamisel. Samuti on tema sõnul erakondlik kuuluvus kehv poliitiliste vaadete indikaator. Näitena kasutas ta teatri NO99 juhtkonna ja trupi liikmeid, kes ei ole erakonnastunud, kuid kelle avalikud väljaütlemised on Vooglaiu hinnangul “äravahetamiseni sarnased” sotsiaaldemokraatide poliitiliste vaadetega.

Kunnus nägi loomeinimeste IRLi eelistamise taga nõukogude aega, mil loomeinimesed olid rahvuslased ja võitlesid vasakpoolse nõukogude võimu vastu. Eesti loomeinimeste erandlikkuse tõenduseks tõi Kunnus punkliikumise näite. Punkliikumine sündis Inglismaal vasakpoolsena, kuid Eesti oludes olid punkarid rahvuslastega ühiselt nõukogude võimu vastu.

TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi rahvusvaheliste suhete lektor Rein Toomla nägi samuti loomeliitude liikmete IRLi soosimise taga nõukogude aega. Tema sõnutsi on loomeinimestele (eriti kirjanikele) vasakpoolsus omane, kuid see ja mitmed muud stabiilsetele Lääne-Euroopa riikidele iseloomulikud poliitiliste seisukohtade seaduspärad Eesti ei kehti. “Nõukogude võim on aidanud kõik need asjad ära lörtsida,” ütles Toomla Pärnapuule. Alles viimastel aastatel on tema sõnul Eestis tekkinud arvestatav soosiv suhtumine vasakpoolsusesse.

IRLi hingekirjast leiab näiteks von Krahli teatri teatrijuhi ja lavastaja Mart Kolditsa. Koldits rääkis Pärnapuule, et ta kuulub IRLi nimekirja Res Publica kaudu, kuhu ta 17aastasena 1996. aastal astus kui lihtsalt poliitikast huvitatud noorte klubisse. Ta lisas, et tema jaoks sai see huvi läbi juba 1999. aastaks, mil algasid tema teatriõpingud. Nimekirjas on teda aga edasi kantud nii erakonnaks muutunud Res Publicasse kui ka 2006. aastal tekkinud Isamaa ja Res Publica Liitu. Ta ütles, et tema kuulumine IRLi nimekirja on fake (võlts — toim). “Ma ei ole ühtegi liikmemaksu maksnud. Ma ei ole sellega tegelenud. Ma tegelikult ei kuulu sinna. Ma ei oma erilisi IRLi maailmavaatelisi seisukohti. Ma ei tea, miks nad mind välja ei viska,“ rääkis Koldits. Ta lisas, et tema jaoks on loomevabadus ehk õigus peegeldada elu kogu selle mitmekesisuses oluline väärtus.

Eestis on 11 erakonda ja neisse kuulub ligikaudu 57 000 liiget. Kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud loomeliite on 17 ning neisse kuulub üle 5000 liikme.