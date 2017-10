Tsitaadid valimiskampaaniast: loe, milliste süüdistustega kostitas Rainer Vakra keskerakondlasi, kellega nüüd koalitsiooni loomist kaalutakse

Täna pärastlõunal kohtusid keskerakondlased Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esindusega, et arutada võimalikku koalitsiooni loomist Tallinnas. Rainer Vakra sõnul veel konkreetsete plaanideni ei jõutud, kuid nurgakivi on seatud. Võimukõneluste eel on paslik meenutada, milliste sõnadega kostitas SDE linnapeakandidaat Rainer Vakra keskerakondlasi ja milliseid lubadusi andis ta valimiskampaania ajal.

Käesoleva aasta 24. mail sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaadiks kinnitatud Rainer Vakra alustas ametlikku kampaaniat sõnumiga lõpetada pealinnas Keskerakonna ainuvõim, mida iseloomustavad korruptsioon ja mõttelaiskus. “Kui ärimaailmas on seadused, mis meid halbade monopolide eest kaitsevad, siis pealinnas oleme nendeks kaitsjateks meie ise,” ütles Vakra.

Juba järgmisel päeval soovitas Vakra Tallinna tegevlinnapeal Taavi Aasal ametist tagasi astuda. "On arusaamatu, et mitte öelda uskumatu, kuidas sai Taavi Aas olla nii pime ja kurt abilinnapea Sarapuu tegevuse suhtes. Poliitikas vastutab alati meeskonna kapten, mistõttu peab Taavi Aas tagasi astuma," sõnas Vakra Delfile.

Keskerakonna ainuvõimu ja korruptsiooni vastu võttis Vakra sõna kogu kampaania vältel. Viimast korda enne valimisi rõhutas ta seda laupäeval ETV “Valimisstuudio” järel Delfile antud intervjuus. “Oleme teinud üle aasta aja tööd, et Keskerakonna ainuvõim murda ja tõepoolest ise võita kuldmedal,” kinnitas ta.

Vakra rõhutas, et Keskerakonna ainuvõimu murdmine on mõne tuhande hääle küsimus. “Ma arvan, et see on ülioluline — 12 aastat on aeg, mille jooksul inimesed, kes läksid esimesse klassi, lõpetavad gümnaasiumi. Linna on kogu aeg juhtinud üks erakond, kes siiamaani pole lahendanud jalgrattateede küsimust, ühistransport on Nõukogude ajast, lasteaiad on korda tegemata ja selle juures ütleb, et meil on analüüsid, me kohe hakkame tegema. Tulge appi!" kutsus Vakra valijaid hääletama.

Sotside linnapeakandidaat sidus oma juulikuises Facebooki postituses osavalt korruptsiooni lasteaialaste heaoluga. "Lisaks vaatame üle ligi 400 linna palgal oleva keskerakondlase võimekuse ja vastuvuse nende ametikohale. Ja vabanevate vahenditega tagame lasteaia laste tasuta ja tervisliku toidu ja teeme nelja aastaga kõik pealinna lasteaiad korda."

Valimiseelsel debatil torkas Vakra korruptsiooni teemal veel üsna krõbedalt: "Keskerakond on nagu töömees, kes vahel laob müüri, siis istub ja teeb suitsu ning siis virutab ehitusplatsilt endale suvila jaoks kive ka!"

Vakra: piinlik vaadata, kuidas Keskerakonna juhtkond Savisaare ees lömitab

Juulis võttis Vakra kritiseerida kriminaalasjas kohtu all oleva Edgar Savisaare ja Kalev Kallo ametist vabastamata jätmist. "Kui Savisaar tõesti kandideerib oma nimekirjaga, siis on see märk Keskerakonna nõrkusest ja võib tähendada neile suurt kaotust kohalikel valimistel Tallinnas. Sotsid on juba ammu toonitanud, et Savisaar ja Kallo, kes on kriminaalasjas kohtu all, tulnuks juba ammu linnapea ja volikogu esimehe kohalt tagasi kutsuda. See on Eesti poliitika ja juhtimiskultuuri häbiplekk," kirjutas Vakra Facebookis.

"On olnud piinlik pealt vaadata, kuidas Keskerakonna juhtkond viimase poole aasta jooksul Savisaare ees lömitab. Lömitamise eesmärk on olnud mitte vihastada Edgarit. Aga see lootus on tühja jooksnud. Nüüd tõmbab hoopis Savisaar neil vaiba alt ära — paljastades nõnda nende tegelaste selgrootuse. See kahjustab nende mainet ja võtab ka valimistel hääli ära," leidis Vakra.

Vakra: lõpetame päeva pealt Sõõrumaa koolide lepingud ja paneme kinni linna poe, panga, lehe ja televisiooni

"Me lõpetame päeva pealt Sõõrumaa koolide lepingud koos Linna Panga, Linna Poe, ajalehe Pealinn tegevusega ning ei kuluta ühtegi maksumaksja senti Tallinna Televisiooni ülalpidamiseks," lubas Vakra samas, juulikuises postituses, milles sõnastas peaaegu kõik oma kampaania põhipostulaadid.

Kui südasuvel lubas Vakra, et Tallinna TV jaoks ei kulu sentigi maksumaksja raha, siis kaks ja pool kuud hiljem ETV "Valimisstuudios" lubas ta televisiooni hoopis sulgeda. "Päeva pealt kinni kõik! Need neelavad kümme miljonit eurot aastas."

Ühe suure valimislubadusena sõnastas Vakra trammiteede rajamise Järvele, Lasnamäele, Haaberstisse ja Mustamäele.

Keskerakond kutsus kõiki erakondi kõnelustele võimaliku võimuliidu teemal kuid Reformierakond ja IRL keeldusid.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) nõustus Keskerakonna ettepanekuga. Kahe partei kohtumine toimus eile Nordic Hotel Forumis ja kestis ligikaudu poolteist tundi, misjärel EKRE aseesimees Martin Helme teatas, et peab koalitsiooni vähetõenäoliseks.

Täna kell 14 kohtusidkeskerakondlased sotsiaaldemokraatidega.