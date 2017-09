Tehniline rike sai parandatud: Tegusa Tallinna kodulehele jõudsid ka savisaarlased

Veel eile õhtul kell seitse puudusid Savisaare Valimisliiduga ühises nimekirjas valimistele vastu mineva Tegusa Tallinna veebilehelt savisaarlaste nimed. Tegusa Tallinna kommunikatsioonijuht Raul Kalev kinnitas, et tegemist oli tehnilise tõrkega, mis on nüüdseks likvideeritud.

Eile kirjutas Delfi, et Tegus Tallinn jätab oma kodulehel märksa iseseisvama mulje, kuigi hääli püütakse Savisaare Valimisliiduga ühiselt.

Tegusa Tallinna kommunikatsioonijuhi Raul Kalevi sõnul oli tegemist tehnilise tõrkega, mitte teadliku varjamisega. "Kuna valimisliidud liitusid hiljem ja mõlemad olid oma veebide tegemise eraldi käivitanud (kandidaadid.ee ja tegustallinn.ee), siis on olnud erinevad fotograafid, veidi eri stiilid ja ka erinevad veebitegijad. Kuna Tegusa Tallinna uus veeb sai valmis mõni päev tagasi, hakkasime alles üleeile mõlema poole pilte ühtlustama ja veebihaldur pani need üles eile õhtul. Praeguseks on kandidaadid kõik kenasti kirjas," kinnitas Kalev Delfile.