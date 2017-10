Tegusa Tallinna kandidaaditide hulka sattunud võhivõõras muusik saab kompensatsiooniks Peeter Vähi oratooriumi plaadi

Muusik Anto Siimson sai valimisliidu väljaandes Roman Sahhatovi nime Kuvatõmmis Facebookist

Eile selgus, et Tegusa Tallinna ja Savisaare Valimisliidu propagandaväljaande Tallinna Ekspressi leheveergudel on Roman Sahhatovi nime peal poliitikavõõra muusiku Anto Siimsoni pilt. Valimisliidu kampaaniajuht Raul Kalev selgitas, et tegu oli valimiseelse äpardusega, mille juuri ei ole päriselt veel õnnestunud välja selgitada.