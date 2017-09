Tartu sotside valimisnimekirja kuulub võrdselt nii mehi kui naisi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tartu linnapeakandidaat Jarno Laur ja piirkonna esimees Heljo Pikhof annavad täna Tartu linna valimiskomisjonile üle nimekirja, mida nimetavad tugevamaks kui eales varem.

Valimisnimekirja esinumbriks ja linnavolikogu esimehe kandidaadiks on Marju Lauristin, kes on lubanud valituks osutumise korral Euroopa Parlamendist lahkuda ja pühenduda kohalikule poliitikale.

"Läheme valimistele vastu ambitsioonika programmi ja kõigi aegade tugevama meeskonnaga. Meie triibulises nimekirjas kandideerib 36 naist ja 36 meest - kokku 72 tubli tartlast. Oleme valmis täie jõuga Tartu ja tartlaste hüvanguks tööle asuma," ütles Pikhof.

"Mul on hea meel, et esimest korda on otsustanud kandideerida mitmed omal alal tunnustatud tartlased. Meie nimekirja märksõnadeks on kogemus, kompetentsus ja lai haare," sõnas Tartu abilinnapea Laur.

Näiteks leiab kandidaatide seast mõlema Tartu suure raamatukogu – Tartu Ülikooli raamatukogu ja Tartu linnaraamatukogu – direktorid Asko Tamme ja Martin Halliku, rahvakultuuri edendaja Ants Johansoni ja hinnatud sotsiaalvaldkonna tegijad Maire Koppeli, Sirli Petersoni ja Pille Rivese.