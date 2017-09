Tallinnas kandideerijatest on kõige rohkem kõrgharituid sotside seas

Kohalike omavalitsuste valimistel kandideerib enim kõrgharituid inimesi sotside seas. Viiest suurimast erakonnas on kõige vähem kõrgharidusega kandidaate EKREs.

Nii kirjutab sotsiaaldemokraat Reigo Kimmel oma blogis. Andmed pärinevad vabariigi valimiskomisjoni lehelt, kust näeb iga kandidaadi kohta näha tema haridustaset.

Kimmeli vaatlusest selgus, et kõige rohkem kõrgharidusega kandidaate on sotsidel - 76,6%. Kokku 128 sotside nimekirja kandidaadist omab kõrgharidust 98, ülejäänud 30 on oma haridustasemeks märkinud keskhariduse. Nimekirjas ei ole ühtegi põhiharidusega ega ankeedil haridustaseme märkimata jätnud kandidaati.

Ka teistes suuremates parteides - IRLis, Reformierakonnas ja Keskerakonnas on kõrgharidusega kandidaatide osakaal üsna suur, kõigil 68% ligi. EKREs on kõrgharituid 50,9%.

Viiest mainitud erakonnast on ainuke põhihariduseta inimene Keskerakonnas.

1414 kandidaadist 907 ehk 64% on kõrgharidusega, 447 ehk 31,6% keskharidusega, 38 ehk 2,7 põhiharidusega, 22 olid haridustaseme jätnud märkimata ja mõnel oli ka põhiharidus lõpetamata.