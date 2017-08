Sotsiaaldemokraatide Tallinna valimisprogrammi keskmes on lapsed, roheline pealinn ja liikumine

Sotsiaaldemokraatide Tallinna valimisprogrammis on linnapea kandidaadi Rainer Vakra sõnul olulisel kohal lapsed ja haridus, roheline mõtte- ja teguviis ning Tallinna tõus Euroopa spordipealinnaks.

"Pealinna 120 lasteaiast vajavad üle poolte remonti ja me teeme need korda. Täpselt samuti nagu me tagame lasteaedades tervisliku ja tasuta toidu. Lasteaialapsed saavad varajase võõrkeeleõppe võimalused ja kõigis Tallinna põhikoolides algab võõrkeele õpetamine esimeses klassis. Nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased saavad tasuta koolilõuna kõrval võimaluse ka tasuta hommikupudruks," tutvustas Vakra programmi, mis eile õhtul piirkonna üldkoosolekul heaks kiideti.

Sportimisharrastuse laiendamiseks soovivad sotsiaaldemokraadid tõsta Tallinna sporditegevuse toetuse baassummat 300 euroni ning anda igale lapsele võimalus osaleda tasuta ühe huviala- või spordiringi töös. Sotsid lubavad rajada Tallinnasse täismõõtmetes olümpiaujula ja Eesti suurima rulapargi ning ehitada kõikidesse linnaosadesse avalikuks tasuta kasutamiseks tenniseväljakud. Veel avavad nad laiemaks kasutamiseks koolide välispordirajatised ning seavad sihiks Tallinna saamise Euroopa spordipealinnaks 2022. aastal.

Inim- ja keskkonnasõbraliku Tallinna nimel lubavad sotsid lõpetada arendustegevuse rohealadel ja kindlustavad linnaplaneerimisel, et lähim roheala oleks vähemalt 300 meetri kaugusel iga tallinlase kodukohast.

"Aastaks 2030 kasutame linna asutustes ja tänavavalgustuses ainult rohelist energiat. Arendame välja nutika ja keskkonnasäästliku prügimajanduse ning seame eesmärgiks, et sorteeritud olmejäätmete vedu oleks kõigile Tallinna elanikele tasuta," lubavad sotsid, kes tahavad kolmekordistada heakorra tagamiseks mõeldud eelarveraha.

Väikestele Eesti toidutootjatele on kavas luua võimalikult head tingimused oma toodangu müümiseks linna turgudel.

Sotsiaaldemokraadid tahavad rajada trammiliinid kesklinnast Järvele, Lasnamäele, Haaberstisse, Mustamäele ning reisisadama terminali. Nende plaanidesse kuulub elamurajoonidesse parkimismajade ehitamine, lamellrehvide kasutamise soodustamine ning teehoolduse nõuete tõstmine nii, et rattaga saaks liigelda ka talvel.

Tallinna juhtimisel soovivad sotsid laiendada oluliselt linnaosade pädevust, võtta kasutusele kaasava eelarve koostamise põhimõtte, mis annab kodanikule võimaluse osaleda otse ja vahetult oma kogukonna elukeskkonna arendamises ja avaliku raha kasutamises, lõpetada erakondliku tegevuse varjatud rahastamine linnaeelarvest, väljuda Ühistupanga omanikeringist, allutada linnameedia sõltumatule järelevalvele ja muuta see propagandavahendist kohaliku elu küsimusi käsitlevaks professionaalseks ajakirjanduseks. Ära lõpeb linnavalitsuse liikmetele lisatasu maksmine linna ettevõtete ja sihtasutuste nõukogude töös osalemise eest.