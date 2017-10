Sõõrumaa kinnitab, et Tegusa Tallinna kampaania maksis 300 000 eurot: enda panust ta veel hinnata ei oska

Eile ei osanud ettevõtjad Jüri Mõis ega Urmas Sõõrumaa veel kindlalt öelda, kui palju täpselt nende kampaania maksma läks, aga Sõõrumaa arvas, et ligikaudu 300 000 eurot.

Jüri Mõis ütles eile Delfile, et tema panus oli umbes 65 000 eurot. Urmas Sõõrumaa jäi aga tagasihoidlikumaks ja nentis, et suur osa kulunud rahast on tema isiklik, aga täpsemad summad veel selguvad.

Telereklaamid, mahukad ajalehed, brošüürid, pereüritus Tondiraba jäähallis,veel loositi välja auhindu Tegusa Tallinna ja Savisaaare valimisliidu ristsõnale õigesti vastanute vahel ja jagati tasuta kinokuponge. Lisaks leevendati võikriisi ja anti linnarahvale tasuta valimisliidu logode ja kirjadega 1000 võipakikest.

Kokku, sai Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn 8594 häält, jäädes alla 5% valimiskünnise, saades 4,44%. Ühe ja ainsa mandaadi sai Edgar Savisaar.

Suursugune kampaania polnud aga piisav, sest häältesaak jäi kesiseks. Sõõrumaa noppis kesklinna piirkonnas 734 ja Mõis Haaberstis 379 häält.

Edgar Savisaar sai aga 3621 häält ning valimisliidule ühe koha Tallinna linnavolikogus.

Savisaare VL ja Tegusa Tallinna liidus tuntumate kandideerijate hääled jagunesid:

Edgar Savisaar - 3621 häält

Urmas Sõõrumaa - 734 häält

Olga Ivanova - 569 häält

Jüri Mõis - 379 häält

Mart Viisitamm - 142 häält

Heino Enden - 140 häält

Marek Kaleta - 134 häält

Reet Kudu - 117 häält

Urmi Reinde - 80 häält

Peeter Saks - 76 häält

Tuuli Stewart - 51 häält

Diana Klas - 45 häält

Meelis Pai - 45 häält

Neeme Lall - 26 häält

Joel Friedrich Steinfeldt - 22 häält