Sõõrumaa ja Savisaare nimekirjas kandideerib skandaalne Joel Steinfeldt

Saabuvatel kohalikel valimistel kandideerib Savisaare Valimisliidu ja Tegusa Tallinna nimekirjas skandaalne laulja ja muusik Joel Steinfeldt, kelle edukat karjääri varjutavad korduvad laste seksuaalse ahistamise kahtlused.

Hittlugudega "Tiigrikutsu" ja "Kaks südant" end Eesti muusika ajalukku laulnud Joel Steinfeldt on tuntud oma vulgaarse väljenduslaadi poolest. 2013. aastal pidi tsirkusedirektor ja ärimees Lauri Viikna Steinfeldti lausa oma Facebooki sõprade seast kustutama, kuna viimase ropud sõnavõtud vastuseks tema Edgar Savisaare tegevust ironiseerivatele postitustele osutusid talle vastuvõetamatuks.

Emotsionaalse laulja elu on saatnud mitmed laste seksuaalse ahistamise kahtlused.

Esimene juhtum leidis aset juba ligi paarkümmend aastat tagasi. 2. oktoobril 1989 lahkus ta Iisraeli viisaga Nõukogude Liidust Itaaliasse. 2. mail 1990 vahistas Itaalia politsei Steinfeldti Roomas, süüdistades teda sugukõlvatustes 4-, 9- ja 11-aastase poisiga. Sama aasta oktoobris karistas Itaalia kohus Steinfeldti 6-aastase vangistusega.

Pärast vabanemist 1995. aastal tuli ta Eestisse tagasi, 1998. aastal elas Steinfeldt kaks kuud koos 12-aastase poisiga.

9. juulil 2002 esines Arnold Oksmaa "Kroonikas" pihtimusega, et käis alaealisena sageli Steinfeldti juures seksimas. Seetõttu kaebas Steinfeldt ajakirja kohtusse, kuid tunnistas, et on Oksmaaga elukohta jaganud.

Loe veel

2008. aastal mõisteti Steinfeldt Harju maakohtus süüdi 15-aastase poisi peksmises ning laulja vaidlustas otsuse. Algselt kahtlustati teda ka sama poisi suguühtele sundimises, süüdistust siiski ei esitatud.

Ise on Steinfeld kõiki süüdistusi eitanud. Ta on ajakirjanduses öelnud, et ei saaks ka surma ähvardusel selliste asjadega hakkama, milles teda süüdistatakse. Tema sõnul püüavad poisid temalt raha välja pressida.

Steinfeldt ei soovinud Delfile kommenteerida, miks ta Tallinna linnavolikogusse kandideerib, millised on tema plaanid linnaelu arendamisel ja kuidas peaksid valijad tema minevikku mõistma ning katkestas koheselt kõne.

Tegusa Tallinna kommunikatsioonijuht Raul Kalev ütles Delfile, et liit on üritanud lähtuda põhimõttest, et need, kellel seadus võimaldab kandideerida, saavad seda ka teha. "Me oleme suhteliselt avatud, kuna ka meie üks põhilisi postulaate on koostöö, mitte sildistamine, eristamine ja võitlemine. Kõik, kes tahavad, saavad ka kandideerida. Ilmselt kehtiva kriminaalkaristusega inimesed ei saa kandideerida, aga nende puhul, kes on selle elu jooksul ära kandnud või keda veel ei ole süüdi mõistetud, peaks kõik korrektne olema," selgitas Kalev Tegusa Tallinna põhimõtteid.