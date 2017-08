Simson lubab linnapeakandidaadina Pärnusse tasuta ühistransporti

Pärnu linnas on kohalikel valimistel Keskerakonna linnapeakandidaadiks on majandus- ja taristuminister, Keskerakonna aseesimees Kadri Simson, kes lubab edu korral asuda ametisse Pärnu linnapeana.

Simson sõnas, et linn peab pakkuma paremaid lahendusi nii noortele kui ka eakamatele, peredele ja ettevõtetele. Eesootavaid valimisi võtab ta täie tõsidusega. "Pärnu linnapea ametikoht on äärmiselt vastutusrikas, olen valmisedu korral selliseks väljakutseks valmis. Meil on võimekust olla Eesti üheks erilisemaks keskuseks," sõnas linnapeakandidaat.

Simsoni sõnul saab Pärnu keskerakondlaste peamiseks lubaduseks tasuta ühistranspordi kehtestamine kogu Suur-Pärnu omavalitsuses. "Kui 2018. aasta juulikuust saab maakonnaliinidel tasuta sõita, siis oleks õige, et sama põhimõte rakenduks ka linnaliinidel. Suur-Pärnu tekkimise järel vajab ühistransport ka tihendamist ning omavalitsuses ei tohi tekkida olukord, kus äärealad on justkui vähemtähtsad," rääkis Simson.

Ta lisas, et kogu linnas tuleb edaspidi välja ehitada terviklik kergliiklusteede võrgustik ning tagada, et koolid Audrus, Paikusel ja Tõstamaal jääksid ka pärast valdade ühinemist tegutsema ja heal tasemel haridust pakkuma. Peamiste valimislubaduste hulgas on ka kaua oodatud kolmanda silla rajamine, kesklinnas asuva Noorte maja ehitus, eakate elukalliduse toetuse taastamine ning linnas asuvate hooldekodude seisukorra parandamine.

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul on Kadri Simson nii Riigikogus kui ka ministriametis näidanud, et on võimekas juht, kes viib oma lubadused ellu. "Olen veendunud, et Kadri Simson oleks parim Pärnu linnapea. Pärnu Keskerakonna kandidaatide seas on inimesi, kellel on kogemusi kohalikul tasandil ning ka neid, kes on tegevad riigis. Usun, et seesugune kooslus suudab mõelda suurelt ning viia Pärnu inimeste elu edasi," lõpetas Ratas.