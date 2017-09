Savisaare Valimisliidust lahkujad: kogu kampaania on üles ehitatud soovil parasiteerida Keskerakonna häältel

Savisaare Valimisliidust lahkujate hinnangul loodi liit üksnes Olga Ivanova ja mõjukatest ärimeestest koosneva ringkonna toetamiseks.

"Savisaare valimisliidu moodustamist põhjendati algselt kavatsusega toetada Keskerakonda. Tänaseks on selge, et see valimisliit on loodud Olga Ivanova ja teatud mõjukatest ärimeestest koosnevate ringkondade toetamiseks," kirjutavad liidust lahkunud Feja Räim, Marina Korlinia ja Andres-Marius Rosenblatt.

Esimeseks häirekellaks sai lahkujate jaoks Savisaare Valimisliidu liitumine Tegusa Tallinnaga. "Ühist programmi polnud veel koostatudki, kui kandidaadid juba ühise nimetuse all esinesid. Kusjuures Tegusat Tallinnat toetavad isikud ütlesid otseselt välja, et Savisaare häältega saab linnavolikogusse sisse kuus-seitse ärimeest. Jüri Mõis läks aga veelgi kaugemale ja rääkis läbirääkimistel valimisliiduga Vaba Tallinna Kodanik 40 000 Edgari poolt antud Lasnamäe rumalast häälest, mis aitavad tal saada oma inimesi volikogusse. Mõis ütles samuti, et Savisaarele annavad oma hääle need valijad, keda ühiskonna areng üldse ei huvita."

Kolm liidust lahkunut meenutavad ka Mõisa intervjuud, kus ta ütles, et sundüürnike probleem on pastakast välja imetud. Lisaks nimetas Mõis Paides toimunud Arvamusfestivalil tasuta ühistransporti pealinnas mõttetuks.

"Isegi pärast seda kõike uskusime endiselt Edgar Savisaart ja tema Keskerakonna abistamise retoorikat ning jutte tulevasest koalitsioonist Keskerakonnaga," tõdesid lahkujad.

Viimseks tilgaks sai kolme lahkuja jaoks Keskerakonna ja selle juhtivate poliitikute mustamise plaan. "Olga Ivanova otsis vabatahtlike, kes pidid oma nime ja näo panema alla juba ettevalmistatud artiklitele, mis ründasid Keskerakonda ja inimesi erakonnas," paljastasid nad.

"Selgus, et Mõisa ja Ivanova nimekirja peamiseks vastaseks pole mitte Reformierakond, mitte EKRE ega isegi IRL, vaid kogu kampaania on ülesehitatud soovil parasiteerida Keskerakonna häältel. Mingist keskerakondlaste toetusest ei saanud juttugi olla. Tuli välja, et osaleme aktsioonis, mis on kutsutud ellu Savisaare nime katte all viima võimule ärimehi ja nende lähikondlasi," ütlesid kolm lahkujat.

"Tekkinud olukorras ei näe me teist võimalust, kui oma kandidatuuri tagasivõtmine. Edgar Savisaare nime kandev liit on samasugune võltsing, nagu valimisliidu poolt kasutatav valimisreklaam, mis valijate eksitamiseks Keskerakonna värvides," laususid Räim, Korlinia ja Rosenblatt oma pressiteates.

Ivanova ja Savisaar: Rosenblatt polnud rahul kohaga üldnimekirjas

Kandidatuuri tagasivõtmisel ka Savisaare abi kohast loobunud Andres-Marius Rosenblatti lahkumise põhjuseks on nii Olga Ivanova kui Edgar Savisaar nimetanud mehe soovi saada veel kõrgemat kohta üldnimekirjas.

"Mingit tüli pole olnud. Minu hea abiline Andres-Marius Rosenblatt, kes on mind juba mitu kuud truult abistanud ja ka kohtus mu ratastooli lükanud, osutus lihtsalt palju nõrgemaks nooreks poliitikahuviliseks, kui ma aimata oleks osanud. Selgus, et talle ei sobinud meie ühises valimisliidus, kus on kokku 118 kandidaati, 12 positsioon kohe esinumbrite järel. Ta lootis kohta esikümnes. Ja kuna noorel mehel on õigus oma soove väljendada ehk veidi valjemalt, kasutas ta seda õigust ning otsustas valmisliidust lahkuda," kirjutas Savisaar eile õhtul sotsiaalmeedias.