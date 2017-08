Savisaar võrdles Toomile kodakondsuse andmist Saakašvili juhtumiga

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar võrdles Yana Toomile kodakondsuse andmist Gruusia kunagise presidendi Mikheil Saakašvili juhtumiga.

"Lugesin Yana Toomi postitust, kus ta väitis, et ta lahkus "Kolme õe" ridadest, kuna tajus perspektiivi näha fraktsioonikaaslaste hulgas Jüri Mõisa," kirjutas Savisaar Facebookis.

"Mulle meenus üks lugu Ukrainast. Porošenko andis Saakašvilile kodakondsuse ja ka võttis temalt selle. Minus tekitas see mitmesuguseid mõtteid. Omaaegse majandusministrina initsieerisin ma Yana Toomile erakordsete teenete eest kodakondsuse andmise," tõi Savisaar mitmetimõistetava paraleeli. "Oh seda elukest küll. Mida kõike on tehtud!"

Tallinnas sündinud Venemaa kodakondsusega Yana Toomile anti 2006. aastal toonase majandus- ja kommunikatsiooniministri Edgar Savisaare ettepanekul eriliste teenete eest Eesti kodakondsus.

Esialgu Savisaare valimisliidus koos Oudekki Loone ja Olga Ivanovaga kandideerima pidanud Yana Toom loobus sellest 7. juulil ja kandideerib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas. Samuti kandideerib Keskerakonna nimekirjas Oudekki Loone. Olga Ivanova jäi Savisaare liitu, mis läheb valimistele vastu koos Jüri Mõisa ja Urmas Sõõrumaa valimisliiduga Tegus Tallinn.