Savisaar Rosenblattist: mu abiline osutus nõrgaks poliitikahuviliseks

Savisaare protsess 30. augustil Foto: Taavi Sepp

Kriminaalsüüdistuse saanud Keskerakonna eksliider Edgar Savisaar märkis, et kui meedia on üritanud jätta muljet, et tema valimisliidus on suur tüli majas, siis tegelikult on olnud vaid üksikuid solvumisi, mida poliitikas ikka ette tuleb.