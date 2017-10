Saaremaal Tornimäel ja Orissaares valitakse omakandi inimesi

Enim ärevust neil valimistel on vast Saaremaal, ühinevad ju kõik Saaremaa omavalitsused üheks vallaks.

Senise Pöide valla valimisjaoskonnas Tornimäel oli täna kella kümneks kohal käinud 13 inimest. „Vähevõitu,“ leidsid valimisjaoskonna liikmed. Komisjoni esimees Pärje Raev ütles, et eelhääletamisel andis oma hääle 32,6% nimekirja kantuist, üldse on Pöide vallas 757 hääleõiguslikku kodanikku.

Ly Miil Mui külast, kes tuli jaoskonda koos kandetoolis oleva beebiga, ütles, et temal oli valikut üsna kerge teha. „Valisin omakandi inimese, kes on tõestanud, et ta on selle kandi patrioot.“

Miil arvas, et noori ei mõjuta see, et vallakeskus hakkab asuma Kuressaare linnas nii palju kui vanemaid inimesi, kel on raske muutustega kaasas käia.

Ly Miili sõnul on peamine, et teenuste kättesaadavus ei halveneks. „Mure on küll, mis saab Tornimäe noortekeskusest, aga loodan, et see ikka alles jääb,“ rääkis Miil, kes on pidanud ka ise noortekeskuse juhi ametit.

Hoopis murelikum oli Tornimäe kooli õpetaja Tiina Ruus. „Midagi head sellest suurest vallast ei tule,“ avaldas ta arvamust. „Ääremaastumine läheb täie hooga edasi ja raha läheb ikka keskustesse.“

Mõistagi on Ruus mures ka Tornimäe kooli pärast, kus praegu on alla poolesaja õpilase. „Meil on nii hea kool, mis on andnud helgeid päid ka Kuressaare gümnaasiumitesse. See näitab, et ka väikesest kohast saab väga hea hariduse.“

Hoopis optimistlikum meeleolu valitses naabervalla Orissaare valimisjaoskonnas, kus kella üheteistkümneks oli käinud paari tunniga oma häält andmas poolesaja inimese ümber. Valimisjaoskonna liikmete sõnul oli 1275 hääleõiguslikust kodanikust eelhääletusel oma hääle andnud 395 inimest. „Meie ei kurda,“ sõnas valimiskomisjoni esimees Anne Saar.

Orissaare valla elanik pensionär Karli Alas ütles valimiskasti juurest tulles, et temal oli valikut lihtne teha. „Andsin oma hääle Orissaare alevi inimesele.“

Tuleviku suhtes Alas siiski väga optimistlik polnud. „Arvan, et läheb halvemaks kui praegu, oma vallas oli ikka kõik käepärasem.“

Orissaare alevikus elavad Maret ja Herman Vesiaid tunnistasid aga, et väga raske oli valikut teha, sest kandidaate oli palju.

„Liiga palju,“ kostis Maret Vesiaid valimisjaoskonnast välja tulles. „Aga eks kõik tahavad ju proovida,“ oli Hermanil põhjendus saadikukandidaatide rohkuse kohta.

Oma hääle andsid nad ikka kohalikule inimesele, et elu edeneks ka Orissaares.

Suurt lootust neil sellesse aga pole. „Orissaare on vanade inimeste koht,“ põhjendas Maret ja Herman lisas, et ega siinsetes külades polegi noortel suurt midagi teha, seepärast otsitakse tööd kaugemalt.