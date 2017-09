Rosenblatt: Savisaar on Ivanova pantvang

Savisaare nüüdseks endine nõunik ja autojuht Andres-Marius Rosenblatt teatas täna, et ei kandideeri valimistel Edgar Savisaare valimisliidus, nagu algul planeeritud oli. Rosenblatt selgitas, et tema lahkumise põhjuseks ei ole mitte tema positsioon nimekirjas, vaid teiste Savisaarele lojaalsete inimeste eemale tõukamine.

"Mina olin üldnimekirjas 12. kohal, mis tähendas seda, et mul olid väga suur šanss pääseda kompensatsioonimandaadiga volikokku. Mina avaldasin pahameelt teiste kõrvalejäetud inimeste pärast," ütles Rosenblatt Delfile.

"Edgarile lojaalsed inimesed jäeti tahaplaanile," selgitab mees probleemi sisu. "Enne kolmapäevast koosolekut hoiatasin ette, et tuleb sel teemal nõupidamine ja hakkame sellest rääkima. Lootsin leida kompromissi."

Kuid kompromissi ei suudetud luua ja Rosenblatt teatas täna, et lahkub nimekirjast ja ei kandideeri valimistel. "Olen kõigi osapoolte suhtes aus. Kui ma tahaksin olla kaabakas, oleksin jäänud nimekirja, saanud volikokku ja hakanud siis seal mängima mingit oma mängu."

Rosenblati sõnul on Savisaare positsioon oma valimisliidus nõrgemaks jäänud. "Ta on nüüd ühe inimese pantvang. See üks inimene otsustab kõik eest ära," selgitas Rosenblatt ja kinnitas, et peab silmas Olga Ivanovat.

Rosenblatt lõpetas Savisaarega ka töösuhte, kuid austab teda sellegipoolest. "Vaatamata kõgiele, mis on juhtunud, ma ikkagi austan Edgar Savisaart. Ta on tipp-poliitik ja Eesti riigis palju ära teinud. Ma ei hakka teda kritiseerima."

Rosenblatiga koos lahkub ligi kümme inimest, nende seas on tuntumatest nimedest Priit Kutser, teiste hulgas on veel keskerakondlasi. Ehkki Savisaare positsioon on nõrgenenud, on Rosenblatt kindel, et Edgar ise jääb valimisliitu lõpuni.

"Sealt nimekirjast oleks võinud rohkem inimesi ära minna, aga minu eesmärgiks oli teavitada inimesi, kes on sinna tulnud tänu minule. Et need inimesed tegid sellise otsuse, näitab, et nad ei aktsepteeri seal toimuvat," ütles Rosenblatt.

Meedias levinud kuulujutud, justkui Rosenblatt hakkaks nüüd tööle Yana Toomi büroos, ei vasta Rosenblati sõnul tõele. "See on vandenõu teooria. Ivanoval on kombeks tembeldada igasuguseid lugusid välja, et kes on misiganes reetur ja kaabakas," ütles ta.

Enda tuleviku kohta viimasel ajal suurt meedia tähelepanu pälvinud Rosenblatt veel midagi kindlat ei öelnud. "Eks ma vaatan. Mind ümbritseb väga palju häid inimesi nii erasektoris kui poliitikas. Eks ma kaalun edasi, kas jätkata poliitmaastikul või jääda kuskile mujale."