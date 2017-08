Raivo Aeg: tekib küsimus, kas Oudekki Loone on rumal inimene või lihtsalt Kremli häälekandja

Oudekki Loone väljaastumine Kreeka ajalehes näeb välja kui klassikaline infooperatsioon ajamaks segamini tõde ja vale sidudes seda osavalt olukordade ja ajalooga, räägib Raivo Aeg.

Loone kasutab kujunenud rahvusvahelist skandaali ära ja hämab. Kas ta tõesti arvab, et oli ainult Ribbentropi pakt ja Molotovi oma polnudki? Natsismikuritegudele on Euroopas antud hinnang ja neid on käsitletud aastakümneid, nüüd on oluline Euroopa ühtse ajalooteadvuse nimel rõhutada selle pakti teise osapoole kuritegusid, andes ka neile ausa hinnangu.

Et olemas vasakpoolsed ja sotsialistlikud valitsused, see on hoopis eraldiseisev teine teema. Loone seob täiesti erinevad asjad ja jätab targu märkimata, et MRP konverents Tallinnas mõistab hukka Stalini kuriteod.

Küsimus on, kas Oudekki Loone on diletant ja rumal inimene või antud juhul provokaator ja Kremli häälekandja. Viimast võime oletada, kui ta 9. mail nelkidega ümber Pronkssõduri käis ja ajakirjanduse tähelepanu vastuoluliste sõnumitega püüdis. Samuti nagu pronkssõduri juures, nägime peale seda Loonet ja Olga Ivanovat vene saatkonnas vastuvõtul koos Savisaarega.

Soovitan meeles hoida, et „kolm õde“ - Loone, Ivanova ja Toom on avalikult oma hoiaku, ideoloogia ja meelsuse selgelt positsioneerinud ja väljendavad seda igal võimalikul juhul. Yana Toomi kremlimeelsuses vaevalt keegi kahtleb - ta on selgelt esindanud Kremli tänast välipoliitilist joont Eestis ja Euroopa Parlamendis. Ootame huviga, mida ülejäänud „õed“ MRP konverentsist ja Kreeka hoiakust arvavad.

Kuid Kreeka ministri sõnumid ja hoiak tekitab tõepoolset hämmastust. Peale Euroopa Parlamendi poolt vastava resolutsiooni vastuvõtmist on 23. augustil natsismi- ja kommunismiohvrite mälestuspäeva peetud 2009 a.-st. See on hetk, kui kõik nende režiimide all kannatanud ootavad solidaarsust, nagu Kreeka vajab solidaarsust oma fiskaal- ja migratsiooniprobleemide lahendamisel.