Raivo Aeg: nendel valimistel torkab silma meeletu viha, mida on erinevad poliitilised jõud ühiskonda külvanud

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Tallinna linnapeakandidaat Raivo Aeg leiab, et erakonnad valimiseelsete vastandumistega punase joone ületanud.

"Nendel valimistel inimestega suheldes torkab silma meeletu viha, mida on erinevad poliitilised jõud ühiskonda külvanud. Ma pean silmas eelkõige rahvuste vahelist viha, aga ka viha kütmist kooseluseadust puudutaval teemal ja väga laetuid positsioonivõtte ka teistes küsimustes," leiab Aeg.

"Mul on hea meel, et IRLi kandidaadid ei ole selliste tõmblustega kaasa läinud ja oleme teinud kampaaniat lähtudes erakonna põhiväärtustest ja teada-tuntud seisukohtadest," märkis IRLi esinumber.

Aegi sõnul on loogiline, et sellised emotsionaalsed ühiskondlikud pingehetked koonduvadki valimiseelsesse perioodi, kuid talle tundub, et erakonnad on siin teatud punased liinid ületanud. "Näiteks Reformierakonna valimiskampaania on seekord kahetsusväärselt populistlik ja paraku jääb üle nõustuda Postimehe analüüsiga, et Reformierakonna kampaanias puudub eestimeelsus ja see on lausa rahvuste vahelist vaenu õhutav."

Mis puudutab sotsiaaldemokraate ja EKREt, siis Aeg üllatab sotsiaaldemokraatide kui vana ja väärika poliitilise jõu kohatine raevukus selles kampaanias. "Loomulikult on EKRE poliitilised sõnumid väga skandaalsed ja kõik poliitilised jõud võiks nendega koguaeg nende enda kombel tüli kiskuda, aga millegipärast teeb seda ainult Sotsiaaldemokraatlik Erakond," sõnas Aeg.

"Kokkuvõttes on oluline, et kampaania lõpufaasis keskendutaks olulistele teemadele, nagu korruptsioon Tallinnas ja linna efektiivne ja tõhus toimimine. See on minu soov vaadates ka ees ootavatele debattidele," lisas Aeg.