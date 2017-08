Rainer Vakra: Taavi Aas on unustanud ajaloo

Keskerakonna Tallinna linnapeakandidaat Taavi Aas ütles eile, et Jüri Mõisa, Urmas Sõõrumaa ja Edgar Savisaare valimisliit kujutab endast katset teostada ärihuve poliitiliste vahenditega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) linnapeakandidaat Rainer Vakra sõnul oli just Aas see, kes varem Sõõrumaa ärihuve teenindas.

"Pealinlasena pean juhtima tähelepanu, et kindlasti Edgar Savisaare kohusetäitja Taavi Aas teab, millest räägib, kui kommenteerib Urmas Sõõrumaa ärihuvisid, mida poliitiliste vahenditega soovitakse ellu viia. Alates 2005. aastast on just Aas ise olnud see, kes Savisaare käsundusohvitserina neid ärihuve teenindas," märkis Vakra.

"Taavi Aas oli juures ja on kaasvastutav, kui sõlmiti Sõõrumaa kuulsad koolide remondi ja haldamise lepingud. Aga me teame, et ärimees on lõpetanud Keskerakonna rahalise toetamise ja sellega koheselt teeninud Aasa tõrksa suhtumise," leidis Vakra.

Vakra hinnangul poleks mingit vahet, kas Tallinna linnapeaks saaks Edgar Savisaar, Olga Ivanova või Taavi Aas. "Ühtviisi korruptsiooniohtlikud oleks nad kõik. Tallinna päästab seisakust vaid koalitsioonivalitsus. Kusjuures selles koalitsioonis kindlasti ei saa olema Savisaart. Ning paremal juhul ka Keskerakonda mitte. Kui realiseerub stsenaarium, et osa vene valijad valimispäeval koju jäävad ja osad neist valivad, nagu küsitlused näitavad sotsiaaldemokraate, siis jäetakse Keskerakond opositsiooni. Tallinna tuleviku seisukohalt oleks selline areng igati tervitatav," ütles Vakra.