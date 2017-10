Rainer Vakra pärast koalitsioonist väljajäämist: Keskerakond ei soovi muutuda ja tahetakse jätkata edgarsavisaareliku monopoliga

Kohalikel valimistel linnapeaks pürginud Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda (SDE) kuuluv Rainer Vakra leidis, et eilne Keskerakonna Tallinna nõukogu otsus sotsidega koalitsiooni mitte luua on tagurlik ja näitab, et Keskerakond ei soovi muutusi.

"See on väga selge märk sellest, et tegelikult Keskerakond ei soovi muutuda ega linnajuhtimist avatumaks muuta, vaid soovitakse jätkata edgarsavisaarelikku monopolistiili. Igal juhul on tegemist tagurliku otsusega. Peab tunnistama, et puud, mida on 12 aastat kõveraks kasvatatud, ei soovita sirgeks painutada. See on nende otsus, aga ma arvan, et igal juhul on see kahetsesusväärne Tallinna elanike seisukohast," leidis Rainer Vakra.

"Keskerakonna "ei" näitab, et nemad soovisid puudlit. Meie ütlesime, et meie puudliks mitte mingil juhul ei tule ja et soovime vetoõigust ja seda, et partnerite otsused oleks konsensuslikud. Ma saan aru, et see sai nendele selgeks takistuseks," ütles Vakra.

Sotsiaaldemokraatide endine linnapeakandidaat selgitas, et sotsid soovisid võrdsust koalitsioonis. "Toome näiteks Võru linna, kus ainuvõimu sai Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kuid kuhu kaasati keskerakondlasest volikogu esimees, kes on alati tasakaalustavaks ja vetoõiguse jõuks."

Vakra kinnitas, et sotsiaaldemokraadid esitasid oma tingimuseks, et Helve Särgavast saaks volikogu esimees. "Keskerakonna enamus linnavolikogu fraktsioonis ei soovi linnajuhtimist avatumaks muuta ja sellest tulenevalt selle otsuse ka tegi."

Keskerakonda kuuluv Tallinna linnapea soosik Taavi Aas ütles eile pressiteate vahendusel, et koalitsiooniläbirääkimisteni konsultatsioonidest ei jõutud, sest ei olnud näha selget ja ühtset tahet seada koos ühiseid eesmärke linna edukaks juhtimiseks. "Keskerakonna ega Sotsiaaldemokraatliku Erakonna sees ei olnud seda konsensust, mis on eelduseks tugeva koalitsiooni ja linnaelu edasi viiva linnavalitsuse kokkupanekuks," märkis Aas.

Vakra selle väitega ei nõustunud. "Kindlasti ei saa nemad võtta seisukohta või öelda, mis on meie erakonna seisukoht. Meie juhatus kogunes üleeile. Seda ütles välja meie erakonna esimees ja seda on öelnud fraktsioon, et me olime valmis võrdsetel alustel, et kõik teemad on laual ja otsused tehakse konsensulikult, läbirääkimisi alustama. Ma saan aru, et nemad tõepoolest ei leidnud endas seda soovi ja tahet, et otsuseid tehtaks konsensuslikult ja vetoõigusega, aga ma olen täiesti veendunud, olles poliitikas aastast 2005, et selliselt ei ole ka see koostöö võimalik. Mul on väga hea, et see tuli välja sellises faasis, et nemad otsisid puudlit ja me ütlesime kohe välja, et sellistel tingimustel me nõus ei ole," rõhutas Vakra.

Sotsiaaldemokraadid esitavad Keskerakonna althüppamisest hoolimata volikogu esimehe kandidaadiks Helve Särgava. "Ma olen selgelt veendunud, et ta on kõige pädevam ja õigem inimene sellele kohale. Ma loodan tõesti, et ühtne opositsioon toetab seda, et Tallinna linnavolikogu juhiks inimene, kes suudaks tõepoolest nii Tallinna linnajuhtimist muuta, kui olla garandiks korruptsiooni vastu," lausus Vakra.