"Rahva teenrid": IRL võib end valimimiste üheks võitjaks lugeda

Vikerraadio laupäevases saates "Rahva teenrid" osalenud ajakirjanikud ütlesid, et kohalike valimiste võitjaks võib end lugeda Keskerakond, kuid väga suur põhjus rahuloluks on Isamaa ja Res Publica Liidul (IRL), kes näitas, et jääb ellu.

"Üks omamoodi võitja on IRL, kes tõestas, et nad on alles. Nende jaoks olid need valimised kõige otsustavamad. IRL ei läinud valimisi võitma, vaid ellu jääma," ütles Evelyn Kaldoja, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kaldoja sõnul oli vaid hämmastav IRL-i otsus, et Tartus oli nende linnapeakandidaadiks Aivar Riisalu, kellel on meelelahutaja maine, mis Tartu valijatele ei ole sobiv.

Mirko Ojakivi tõdes, et IRL-i endine esimees Margus Tsahkna tegi erakonna Tartu piirkonnale kahju ja lisas, et nõrkuse märgiks oli seegi, et nende valimisnimekiri jäi lühikeseks.

Aivar Hundimägi meenutas Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnu, et Reformierakond kogus 30 000 häält enam kui möödunud kohalikel valimistel ja Keskerakond kaotas 40 000 valijat. Ta lisas, et Tallinnas oleks loogiline Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide võimuliit.