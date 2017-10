PUUST JA PUNASEKS | Algas eelhääletamine - ainult sel perioodil saab valida väljaspool määratud jaoskonda

Pilt on illustratiivne

Alates tänasest saab valija võtta osa kohalike omavalitsuste volikogude valimisest. Eelhääletamise periood kestab kuni järgmise kolmapäevani ja oma soosiku eest on võimalik häält anda mitmel viisil.

Tasub teada, et eelhääletamisel antud häält valimispäeval enam muuta ei saa. Eelhääletamine lõpeb kolmapäeval, misjärel ei toimu hääletamist kolmel päeval. Valimispäeval, mis on järgmisel pühapäeval, saab hääle anda ainult elukohajärgses valimisjaoskonnas.

E-hääletamine - Täna kella 9st hommikul kuni kolmapäeva õhtul kella 18ni on võimalik ööpäevaringselt anda oma hääl elektrooniliselt.

Selleks, et anda oma hääl internetis, on isikutuvastamiseks vajalik ID-kaart või mobiil-ID ja PIN-nende PIN-koodid ning mõistagi ka internet.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb arvuti vahendusel minna aadressile www.valimised.ee. Nutitelefoniga hääletada ei saa, küll aga saab sellega kontrollida hääle kohalejõudmist.

Elektrooniliselt antud häält saab muuta kogu eelhääletamise perioodi ajal ja arvesse läheb viimasena antud hääl. Elektrooniliselt antud häält on võimalik pöördumatult muuta eelhääletamise ajal valimisjaoskonnas hääletades. Valimispäeval aga eelhääletamise ajal tehtud valikut enam muuta ei saa.

Hääletamine maakonnakeskuses - Tänasest kolmapäevani on võimalik hääl anda ka füüsiliselt. Selleks on kuni pühapäevani igas maakonnakeskuses avatud vähemalt üks valimisjaoskonnas - Tallinnas on neid lausa üheksa, Tartus aga kuus.

Hääletamiseks tulebki minna maakonna valimisjuhi määratud maakonnakeskuse jaoskonda. Avatud on need kell 12-20.

Kui juhtub, et valija pole valimisnädalal parasjagu oma kodukandis, on võimalik oma hääl anda teises maakonnakeskuses.

Hääletamine kõikides valimisjaoskondades - Esmaspäevast kolmapäevani saab oma hääle anda kõikides valimisjaoskondades üle Eesti, neid on kokku 557. Jaoskonnad on avatud kell 12-20.

Igas vallas ja linnas on aga olemas ka vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta.

Hääletamine mujal - Esmaspäevast kolmapäevani on võimalik hääletada ka kinnipidamisasutuses, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses. Selle jaoks ei ole vaja esitada eraldi taotlust.

Kui valija ei viibi elukohas ja ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletusruumis, on võimalik taotleda hääletamist ka konkreetses asukohas, kus parasjagu viibite. Sellisel juhul tuleb aga esitada taotlus lähimale eelhääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile või kohalikule valitsusele (Tallinnas linnaosavalitsusele). Taotlus saab esitada eelhääletamise viimase päeva (kolmapäev) kella 14ni.

Mis piirkonnas ja millises jaoskonnas ma hääletan?

Enne valimisi saadeti valijale tema registrijärgse elukoha aadressile valijakaart, kus on täpsem info hääletamise koha kohta. Kui valija on portaalis www.eesti.ee oma e-posti aadressi suunanud edasi, saabus valijakaart ka tema elektroonilisse postkasti.

Kes aga ei ole valijakaarti kätte saanud, tuleks selguse saamiseks pöörduda elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole. Tallinna puhul aga linnaosavalitsuse poole.

Vaata, millistes maakonnakeskuste jaoskondades saab hääletada kuni pühapäevani.





Harju maakond

Rocca al Mare kaubanduskeskus

Solarise keskus

Kristiine keskus

Smuuli Maxima XX

Lasnamäe Centrum

Linnamäe Maxima XXX

Magistrali Keskus

Järve keskus

Stroomi keskus

Tartu maakond