Poliitiline välireklaam on uuest nädalast keelatud

Esmaspäevaks peavad tänavatelt, poeakendelt ja ühistranspordilt kaduma erakondade, valimisliitude ja üksikandidaatide välireklaamid.

Seda perioodi nimetatakse aktiivseks valimisagitatsiooni ajaks, mil poliitiline välireklaam on keelatud. Kui kell kukub 00.00, peab reklaam olema tänavapildist kadunud.

Politsei- ja piirivalveameti kodulehel seisab, et välireklaam on avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam. Välireklaamina käsitatakse reklaami, mis on paigutatud avalikku kohta (linnatänavatega külgnevatele aladele, väljakutele, hoonete välisseintele, spordiväljakutele, ühistranspordivahendite sise- ja väliskülgedele jms) või mis on avalikust kohast jälgitavad.

Välireklaamiks on ka näiteks kaupluse vaateaknale paigutatud reklaam, mis on selgesti suunatud tänaval möödujatele. Lähtuvalt eeltoodust ei hinda politsei välireklaamina poliitilisi plakateid ja stende, mis asuvad avalikkusele avatud ruumides sees (nt kaupluse, teatri, kino vms ehitise ruumides), kui need ei ole paigutatud aknale.

Poliitilise välireklaamina ei käsitleta õhupallide, meenete, sõnumite, sümboolika, lendlehtede jagamist. Siia alla käivad näiteks õhupallid, voldikud, lipukesed, särgid ja muu säärane.

Samuti ei ole keelatud välireklaamplakatid, mis on erakonna värvides (samal ajal puudub muu seos valimistega) või välireklaamid erakonna või valimisliidu liikmega, kes käesolevatel valimistel ei kandideeri.

Politsei ei hinda poliitilise välireklaamina erakonna või valimisliidu nime, logo või sümboolikat valimisliidu või erakonna kasutuses oleval sõidukil, kui see on sõidukile kantud varasemalt ning puudub seos käesolevate valimistega (nt erakonna kasutuses oleval sõidukil on erakonna nimetus). Ilmselgelt on seos käesolevate valimistega, kui sõidukile on kantud nendel valimistel ülesseatud tunnuslause, kandidaadi number või üleskutse valida kellegi kasuks.