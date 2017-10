Pidev eelhääletajate arvu kasvamine võib tulevikus valimisdebatid varasemaks tuua

Asjaolu, et enne valimispäeva osaleb eelhääletamisel enam kui 50 protsenti valijatest, tõstatab küsimuse, kas laupäevaõhtune pika traditsiooniga ETV "Valimisstuudio" Tallinna linnapeakandidaatide debatt on kaotamas oma tähtsust.

Eile lõppenud kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelhääletamisel osales 306 508 valijat ehk 27,8 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Seda on kolm protsenti rohkem kui 2013. aasta eelhääletamise ajal.

Arvestades, et valimisaktiivsus jäi 2013. aastal 58 protsendi juurde ja eelhääletamise päevadel käis valimiskasti juures ja andis elektroonilise hääle umbes 50 protsenti valijatest, on tõenäoline, et seekordsete kohalike valimiste valimispäevaks, 15. oktoobriks on käinud hääletamas juba üle 50 protsendi valijatest.

Seda kinnitas ka riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel eilses "Aktuaalses kaameras". "Vaadates praegust 27-protsendist tulemust, näeme me tõenäoliselt 55-60 protsendi vahelist tulemust," prognoosis Vinkel.

Andres Kuusk: ei saa väita, et laupäevaõhtuse debati tähendus on vähenenud

ERRi poliitikasaadete vanemtoimetaja-saatejuht ja "Valimisstuudiot" vedav Andres Kuusk sõnas Delfile, et valimiste kajastamist ERRis tuleb vaadata kui tervikut, kuna nii raadio, portaalid kui ka televisioon räägivad nendel teemadel väga põhjalikult ja pika perioodi jooksul. "Näiteks esimene valimisdebatt oli ETV eetris juba 26. septembril," märkis Kuusk.

"Tallinna linnapeakandidaatide väitlus valimiste eelõhtul on pika traditsiooniga ja seda on saatnud suur publikuhuvi. Samuti ei saa unustada, et märkimisväärsel osal inimestest on oma valik veel tegemata. Seega ei saa kindlasti väita, et selle debati tähendus on vähenenud," leidis Kuusk ja lisas, et ka teised meediakanalid teevad Tallinna debatte just käesoleval nädalal.

"Loomulikult arutame tulevikus kõikide valimissaadete kuupäevi väga põhjalikult," ütles Kuusk eelhääletajate hulga kasvutrendile viidates.