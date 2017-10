Peeter Rebane kutsub hääletama: kuula poliitiku sõnumit ja vali see inimene, kelle sõnad ja põhimõtted resoneeruvad sinu südame häälega

Ettevõtja Peeter Rebane leiab, et paljud poliitikud püüavad inimesi hirmutada. Seetõttu soovitab ta süveneda ja kuulata, millist sõnumit poliitikud edastavad.

Rebane otsustas videopöördumise teha, kuna Jaak Printsi paari nädala tagune kõne riigikogu suures saalis pani teda tõsiselt mõtlema.

"Kas sulle ei tundu, et hästi paljud poliitikud püüavad meid viimasel ajal hirmutada? Olgu selleks siis pagulased, homod, eesti rahva väljasuremine või ka teised poliitikud. Kui neid sõnu hästi hoolikalt kuulata, siis kas sa tahad sellises Eestis elada, mis on rajatud hirmudele, kus kardetakse neid, kes on teistest erinevad, või lausa vihatakse neid?" küsis Rebane.

"Mina ei taha. Ausalt, südamest ei taha," ütles Rebane ja sõnas, et ta soovib elada Eestis, mis oleks rajatud hoolivusele, sallivusele ja üksteise armastusele.

"Ma ei vali ühtegi parteid. Ma plaanin kuulata kandidaate. Kuulata neid sõnu ja teemasid, millest nad räägivad, mis on neile oluline, mida nad oma tegudega juba on väljendanud. Ma palun sind, võta see kümmekond minutit kohe praegu. Süvene hetkekski. Kuula, mis sõnumit sulle edastatakse, ja vali see inimene, kelle sõnad ja põhimõtted resoneeruvad sinu südame häälega," soovitas Rebane.

"Võta vastutus nii enda kui Eesti tuleviku osas," lõpetas ettevõtja oma üleskutse.