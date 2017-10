OTSEPILT ja BLOG I Esimene suur Tallinna linnapeakandidaatide debatt Delfi TV-s ja TV3-s

Debatile on kutsutud seitsme suurema partei ja valimisliidu linnapeakandidaadid või esindajad. Ametlike linnapeakandidaatidena on debatil kohal Taavi Aas (Keskerakond), Kristen Michal(Reformierakond), Rainer Vakra (SDE), Martin Helme (EKRE) ja Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik).

IRLi ametlik linnapeakandidaat Raivo Aeg ei saa osaleda, kuna viibib töökohustuste tõttu välismaal, tema asemel esindab erakonda debatil Viktoria Ladõnskaja. Savisaare valimisliidu ja Teguse Tallinna ühisel liidul puudub ametlikult linnapeakandidaat, ent esindajana osaleb debatil Jüri Mõis.

Debatti juhivad Eesti Päevalehe ajakirjanikud Lauri Tankler ja Kärt Anvelt.

Tallinna linnapeakandidaatide valimisdebatt

Alo Raun: Taavo Aas on saanud tõhusat demagoogiakoolitust, kuidas korruptsiooni igapäevaseks muuta: "Pea pool Eesti rahvast on saanud praeguseks karistuse" :D

Liigutakse edasi lasteaedade teemale.

erik.moora@ekspress.ee: Taavi Aas viitas justkui sellele, et Parbus, Sepp, Nääme ja co on saanud karistused teenimatult? Liiga range karistuspoliitika tagajärjel? Nojah

Hea ülevaade karistada saanud kandideetidest. http://epl.delfi.ee/news/eesti/tallinna-linnavolikokku-kandideerivad-roolijoodikud-vargad-ja-vagivallatsejad?id=79567334

Vakra soovitab valida nimekirju, kellel pole ühtegi kriminaalkorras karistatud kandidaati, seega Reformi ja sotse.

Helme: "Vakra üritab meid panna samasse punti Savisaarega. Üks asi on erinev maailmavaade, teine asi on korruptsioonilugu kohtus."

Mari-Liis Jakobson: Oo, Tegus Tallinn soovib kogu linnajuhtimise süsteemi ümber tegema hakata? Programmist küll midagi põhjapanevat ei leidnud.

Ladõnskaja nimetab terve rea keskerakondlasi, kes on süüdimõistetud või kohtu all. "Ma ei usu, et Taavi Aas teeks mingeid muutusi korruptsiooni teemal."

Alo Raun: "Tegevlinnapea" Taavi Aas: Eesti on demokraatlik riik, kus õigust mõistab kohus. Mida ütles õigussüsteemist lahtirakendamise kohta alles hiljuti Tallinna "linnapea" Edgar Savisaar?

Herman Kelomees: Huvitav, kas Reformierakond on ka küsitluste või fookusgruppidega testinud, kuidas mõjub inimestele korruptsiooniga võitlemisest rääkiv Kristen Michal?

Taavi Aas: Kui Raivo Aeg tahab võidelda korruptsiooniga, kandideerigu kaitsepolitseiameti peadirektoriks.

Taavi Aas: Kurb, et erakonnad on võtnud õiguse hakata kohut mõistma, selleks on kohus. Aga ka Michali ministril oleku ajaks on meil teada suur korruptsioonijuhtum.

erik.moora@ekspress.ee: Vakra ründab ainult Keskerakonda. Seejärel tõmbab punased jooned SDE ja EKRE ning SDE ja Tegusa Edgari vahele. Kellega sotsid kavatsevad muutusi tuua?

Mari-Liis Jakobson: Ladõnskaja jätkab IRLi head ja teravat väitlustraditsiooni, mida nägime ka näiteks 2015 üldvalimiste debatis Juhan Partsi esituses. Toona küll mitte just erilise valimiseduga. Vakra vajaks ka veidi väitluskoolitust, et selge sõnumiga aja piires püsida.

Anna Karolin: EKRE pooltevahetus KESKist Reformierakonnale lähemale väga sujuv, kuigi muidugi vastuoluline,

Michal räägib ainuvõimust, mis ei ole tasakaalustatud. "Keskerakond tuleb saada teenitud puhkusele."

Vakra sai Tanklerilt noomituse, et too võiks natuke lühemalt end väljendada.

Vest: Korruptsioon ei sünni üleöö, vaid on süsteemne.

Alo Raun: Viisaka poliitilise kultuuri raamid? EKRE on küll üks viimaseid, kes on poliitika eetikamajakas ja parketile lubaja #tallinn2017

Ladõnskaja räägib, et tema jaoks on Savisaar ja Aas täpselt sama mainega. Helme seostab samuti Savisaart ka praeguse Keskerakonnaga.

Arvo Pärnik: valid sotsid.saad õlle LÄTIST.

Aas: Kui ma olen linnapea kohusetäitja olnud, on kõik kahjud linnale välja makstud. Seega küsitaks ka Keskerakonnalt samamoodi.

erik.moora@ekspress.ee: Taavi Aas mõistab konkurendid hukka, et teised tahavad midagi lõpetada. Seni on räägitud ainult korruptsiooni lõpetamisest. Millegi muu lõpetamist pole väga mainitud.

Aasalt küsitakse, mida ta teeks linnapeana, kui Keskerakonnalt nõutaks välja kahjunõue linna kasuks.

Küsitakse Mõisalt terav küsimus - kas pole kahtlust Savisaare süüdi olemises? Mõis ütleb, et kriitika Savisaare kandidatuuri osas on üleskutse isikuvabaduse rikkumisele.

Debatt on jätkumas.

Väike selfie stuudios.

erik.moora@ekspress.ee: Täienduseks Hermanile: ma arvan, et IRLil on täna vedanud, nad on saanud siia debatti natuke särtsu ja elu, millest neil muidu tõesti suur puudus on.

Mari-Liis Jakobson: Kohe tuli muidugi märksa kaasaegsem variant Tegusa Tallinna reklaamist ka järele - justnagu oleks režissöör aru saanud, et kogemata läksid arhiivikaadrid eetrisse.

Herman Kelomees: IRLi osalemine selles debatis ilmestab kogu kampaaniat: nende linnapeakandidaat pole pildis.

Alo Raun: Õhtu poliitnali on muidugi valimisreklaamid saate vahepeal, eriti Savisaare liidu reklaami lõpp, kus Edgar teatab: "Me võidame need valimised!" #tallinn2017

Herman Kelomees: Õhtust! Vakral ja SDE-l peab olema hea vastus Keskerakonnaga koalitsiooni minemise osas, vähemalt pärast valimisi. Ühe korra on SDE Keskerakonnaga Tallinnas koalitsiooni läinud, aastal 2009. Toona kukkus reiting kolinal ning asja eest vedanud SDE esimees Jüri Pihl kandideerib nüüd Keskerakonna nimekirjas.

erik.moora@ekspress.ee: Huvitav, kas näosaate reklaam: a) lisab debatile pinget või b) võtab seda hoopis maha?

erik.moora@ekspress.ee: Tänasel debatil tahaks väga seda, et osalejad näitaks reaalset tahet linna juhtida (ja siis muidugi ka mingit pisikest visioonipoega, kuhu). Mõisal on üldiselt õigus, kui ta ütleb, et KOV valimised on erakondade jaoks vaid sammuke teel Riigikogu valimistele. Professionaalne kampaaniamasin tuleb käimas hoida ja “tulemus ära teha”. Mõis ise, sealjuures, ei mõju sugugi usutavalt kui inimene, kellel käed sügelevad linna arendamise järele.

Väike reklaamipaus.

Uuritakse, kas Vaba Tallinna Kodanik üldse ületab künnise. Vest aga räägib, et nemad ei välista koostööd kellegagi, sest ka korruptiivses erakonnas on häid inimesi.

Alo Raun: Helme kriitika, et sotsiaaldemokraadid norivad nendega tüli selleks, et valmistada ette koalitsiooni Keskiga, ei ole paraku vaid vandenõuteooria. Esiteks on neil vaja muuta inimestele söödavamaks Tallinnas koalitsioon SDE-KESK ning teiseks teha avang järgmisteks riigikodu valimisteks #tallinn2017

Michal: "Ehkki EKRE ja SDE vaated ei ole meile liiga armsad, on eesmärk Keskerakond kukutada."

Michal räägib taaskord oma plaanist kukutada Keskerakond igal moel.

Mari-Liis Jakobson: Tere õhtust! 30 sekundi limiit on tore mõte - huvitav, kas debati kulgedes hakkavad kõlama ka sireenid? :)

Helme mainib Vakra enne kiidetud meeskonda - see koosneb peibutuspartidest.

Vakra mainib õiget pööret ja räägib oma meeskonnast, keda nimekirja trumbiks peab.

Alo Raun: Ma pole küll märganud, et oleks EKRE oleks Toompea koridore tuulutanud. Tema enda loogiakt kasutades, järelikult ei tuuluta nad midagi ka Tallinnas. #tallinn2017

Michal räägib, et Reformierakonnaga tulevad muutused. Helme aga räägib, et kõik peale Keskerakonna peavad muutusi väga vajalikuks. "Nii nagu oleme Toompeal tuulutanud koridore, kavatseme seda teha ka Tallinna linnavalitsuses."

Ladõnskaja sõnul on ikkagi Raivo Aeg parim kandidaat. Erik Vest ütleb, et nende valimisliit seisab selle eest, et linna juhiks professionaalne linnapea. Vestiga nõustub ka Mõis.

Esmalt pannakse kandidaadid proovile ajalises kinnipidavuses. Antakse igaühele 30 sekundit, et enda parimad küljed välja tuua.

Alo Raun: Tere ka minu poolt!

Tervitatakse esindajaid.

Eetrini on jäänud kõigest loetud minutid. Debatil osalevad siis EKRE linnapeakandidaat Martin Helme, Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas, SDE linnapeakandidaat Rainer Vakra, Vaba Tallinna Kodaniku linnapeakandidaat Erik Vest. IRLi linnapeakandidaati asendab volikogu esimehe kandidaat Viktoria Ladõnskaja ning Tegusa Tallinna ja Savisaare liidu ühisnimekirja esindajaks on Jüri Mõis.

