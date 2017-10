OTSEBLOGI | Tallinna linnapeakandidaatide viimane debatt ETV-s, Delfi otseblogis kommenteerimas eksperdid

Delfi otseblogis löövad ETV debati ajal kaasa Tallinna Ülikooli politoloog Mari-Liis Jakobson, politoloog Anna Karolin, Eesti Väitlusseltsi faktikontrolör Heiki Viisimaa ning Eesti Päevalehe ja Delfi arvamustoimetuse juht Alo Raun.

ETV Tallinna linnapeakandidaatide valimisdebatt

liinakan: Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): peab tegema koostööd! Raskeveokid tuleks viia Muugale. Tallinna ja Helsingi tunnel ei ole ju utoopia, see on oluliselt reaalsem kui Sõõrumaa saja aasta plaan. Kesklinnas peaks olema n-ö kruiisisadam, ei muud.

liinakan: Rainer Vakra (SDE): peame rohkem panustama ühistranspordile! Vahemärkus saalisolijalt: ühistransport küll sul kontenereid ei vea.Rainer Vakra (SDE): palun, las ma lõpetan. Raskeveokid tuleb tervikuna Tallinnast välja viia, aga kas läbi tunnelite või Reidi tee - absurdne!

Alo Raun: Heiki, mind huvitab enim, kas Vakra jääb Tallinna TV jne suhtes sama resoluutseks ka Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooni minnes.

liinakan: Martin Helme (EKRE): see on linna otsus, et kui rasked need veokid kesklinnas olla võivad. Ma olen tunnelitega nõus, keerulised ja kitsad kohad saaks nii likvideerida.

liinakan: Raivo Aeg (IRL): tuleb läbi rääkida laevakompaniidega, et raskeveokid ei tuleks Tallinna kesklinna sadamatesse.

Heiki Viisimaa: Keskerakonna opsitsioonil on Tallinna meediakanalite osas päris erinevad seisukohad. SDE ja Ref paneksid kinni, EKRE jätaks alles ainult eestlastele, IRL informeeriks ka muukeelseid. Juhul kui peale valimisi tekiks suur koalitsioon Keskerakonna vastu, ei oleks selles küsimuses suurt ühtsust.

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): Reidi tee seda probleemi ei lahenda.

liinakan: Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): tuleb mõelda sada aastat ette. Tunnelid on lahendus!

liinakan: Taavi Aas (Keskerakond): Reidi tee on see, mis viib kesklinnast raskeveokid kiiresti välja.

liinakan: Kuidas saada raskeveokid Tallinna kesklinnast välja?Martin Helme (EKRE): väga lihtne, paneme sildi üles ja keelame ära!

Anna Karolin: Züleixa Izmailovalt huvitav seisukoht TTV osas-- eeldaksin nii suure kulu ja nii väikse riigi puhul paremat põhjendust.

liinakan: https://twitter.com/ErikAunapuu/status/919277933415555072

Marianne Ubaleht, Toimetaja: Tähelepanekuid telemajast: täna on erinevalt tavapärasest ETV majas rangem kord. Majast sisse-välja liikumine on piiratud. Ka näiteks suitsuruum on likvideeritud.

liinakan: https://twitter.com/TONUSER_POL/status/919278902647934976

liinakan: https://twitter.com/StratPolConsult/status/919279001365106689

liinakan: https://twitter.com/annakarolin/status/919279271054598160

liinakan: Mis saab Tallinna TV-st, ajalehest Pealinn? Erik Vest (Vaba Tallinna Kodanik): need peaksid end ise ära majandama. Rainer Vakra (SDE): Päeva pealt kinni kõik! Need neelavad kümme miljonit eurot aastas.Martin Helme (EKRE): mina arvan, et sisu peaks olema kõik eestikeelne. Tuleks ära kaotada kas üks ülelinnaline leht või siis iga linnaosa leht. Raivo Aeg (IRL): mina arvan, et muukeelne elanikkond peab ka inforuumis olema. Aga kojukanne väljaspool Tallinnat? Lihtsalt Keskerakonna propaganda.Taavi Aas (Keskerakond): selle poolest me erinemegi oma kolleegidest, nemad tahavad ainult kinni panna.. Kristen Michal (Reformierakond): esimesest päevast, kui meie saame võimule, siis kinni!Urmas Sõõrumaa (Tegus Tallinn ja Savisaare valimisliit): kui juba on raha kord kulutatud, siis minul kui ettevõtjal on seda valus kuulata, et paneme kinni. See tuleb kas toimima panna või maha müüa - rahaks teha.Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): Tallinna TV-d ei peaks sulgema, vaid seda peaks tegema palju paremini. See on normaalne kui pealinnal on oma kanal.

Alo Raun: Lihtsalt tuletan Helme jutu juurde meelde, et EKRE karjäär sai osalt alguse samast Tallinna TV-st

liinakan: https://twitter.com/AndresAarelaid/status/919277405583347712

liinakan: https://twitter.com/uuspuu/status/919277406057390081

liinakan: Kristen Michal (Reformierakond): mina pooldan Rail Balticut ja leian, et ühistransport on väga roheline eluviis. Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): eriti hea, kui saab sealt endale raha ka tasku panna. Kristen Michal (Reformierakond): palun. Mina ei seganud vahele!

Heiki Viisimaa: Ühest küljest on tore, et Sõõrumaa toob välja, et tegelikult valitakse linna volikogu mitte linnapead. Teisest küljest tahaks kuulda ka temalt seiskohti konkreetsetes linna puudutavates teemades.

Alo Raun: Vakrale - kas toimub muutus või mitte, see sõltub paljus ka sotsidest. Ehk see pole vaid paari tuhande hääle küsimus (kas Keskerakond saavutab absoluutse enamuse). Kui saavutab, siis rikuvad sotsid ise ju mängu ära ehk on valmis tegema koalitsiooni Keskiga. Siis suurt muutust ju ikka ei tule.

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): igal asjal, näiteks Rail Balticul, on korruptsioonimaik juures. Teie kõrvad paistavad sealt väga hästi välja!

liinakan: Rainer Vakra (SDE): see on mõne tuhande hääle küsimus, kas Tallinnas vahetub võim või ei. Minu juurde tuli Nõmme turul inimene, kes ütles, et kui tema õiget inimest ei vali, siis tema tantsuring enam kultuurikeskuses aega ei saa. See ei ole isegi korruptsioon, vaid hirmutamine. Kas see on siis õige lähenemine?

Anna Karolin: Nüüd läks debatt teemast kõrvale, kandidaadid saavad ise teemasid vedada ja saatejuhid võtavad järele. Paistab, et läheb laadaks kätte.

liinakan: https://twitter.com/toomasmattson/status/919276077880659968

liinakan: https://twitter.com/LauriLaidna/status/919276251562553344

liinakan: Martin Helme (EKRE): ettevõtete erastamine ei ole alati hea. Näiteks kui Tallinna Vesi erastati, siis läks vesi palju kallimaks.

liinakan: Saatejuht on korduvalt pidanud linnapeakandidaate korrale kutsuma, sest räägitakse läbisegi.

liinakan: https://twitter.com/VeikoLukmann/status/919275462676959233

liinakan: Rainer Vakra (SDE): Tallinna eelarve on 166 miljonit!Kristen Michal (Reformierakond): jah, aga see on reserveeritud juba koolide ostmiseks.

liinakan: https://twitter.com/eestiekspress/status/919275193998217216

liinakan: Rainer Vakra (SDE): Keskerakond on nagu töömees, kes vahel laob müüri, siis istub ja teeb suitsu ning siis virutab ehitusplatsilt endale suvila jaoks kive ka!

liinakan: Martin Helme (EKRE): Tallinnas on autoliiklus halvasti reguleeritud, siin kiusatakse autojuhte. Pannakse kinni ja kitsendatakse teid.

liinakan: Martin Helme (EKRE): ma saan aru, et avatakse ka pärast valimisi. Ega kõik objektid ei saagi ju õigeks tähtajaks valmis.

liinakan: Züleyxa Izmailova (Eestimaa Rohelised): praegune Tallinn on liiga autokeskne ja meie keskendume inimese heaoluline. Tõstatan taastuvenergia küsimuse ja leian, et lapsed peaksid haridusasutustes saama mahetoitu.

Alo Raun: Tere ka minu ja teiste ekspertide poolt!

Marianne Ubaleht, Toimetaja: https://twitter.com/annakarolin/status/919272152251199490

liinakan: Raivo Aeg (IRL): Tallinnas tuleb lõpetada korruptsioon ja legitiimne raiskamine!

liinakan: Martin Helme (EKRE): Kooli- ja lasteaiajuhtidest sõltub, kas lillad karud tulevad lastele juttu rääkima või ei.

Marianne Ubaleht, Toimetaja: Tere õhtust, head lugejad. Olen ETV-s kohapeal ning jälgin debatti stuudio eesruumist. Õhkkond telemajas enne otsesaadet oli range, ent siiski poliitikute vahel küllalti sõbramehelik.

liinakan: Kel veel hääletamata ja sobiva kandidaadi leidmine tundub liialt keeruline, siis proovi Delfi ja Eesti Päevalehe ning Tallinna ülikooli koostöös valminud Tallinna Valimismootorit:http://www.delfi.ee/valimismootor/

liinakan: https://twitter.com/EestiPaevaleht/status/919155835971997696

liinakan: Linnapeakandidaadid kogunevadJüri Mõisale ulatati punane papist käsi, millel tekst "Vakra linnapeaks!", seepeale hakkas Mõis naerma ja andis papist kujutise kiiresti käest ära, lisades, et Vakrat ta küll linnapeaks ei taha.

liinakan: https://twitter.com/err_ee/status/919220796643528705