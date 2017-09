Nõrgemate eest väljas

Eesti metodistliku kiriku Jõhvi koguduse pastor Artur Põld elab kiiret elu ka suveajal – Aa lastelaagris järgneb üks vahetus teisele ja tegusa mehe tööpäevas on raske pooletunnist vestluspausigi leida.

Nii kaua, kui on kestnud Eesti Vabariik, on Artur Põld olnud pühendunud kirikutööle. Siin pole jutt pelgalt teenistustest ja palvetest, vaid väga praktilisest tegevusest, et aidata neid, kelle elu on muutunud nii raskeks, et ise enam hakkama ei saada.

Jõhvis juhatab Artur Põld puuetega laste päevahoidu. Nii saab lapsevanem, kelle laps on tulnud siia maailma erivajadusega, minna tööle ja teenida perele elamisraha, teades samal ajal, et tema laps on turvalises kohas ja arendavas keskkonnas. Päevahoid on paindlik ning laste, vanemate ja koolieelsete haridusasutuste vajadusi arvestav – näiteks on võimalik korraldada hüperaktiivse lapse nädalakava selliseks, et laps käib kolmel päeval lasteaias, aga kahel rahulikumas päevahoius.

Personali hulk puuetega laste päevahoius on muljetavaldav. Praegu on 16 lapse kohta tööl 30 inimest ning lapsed saavad nii head abi, kui vähegi pakkuda suudetakse.

„On hea tunne küll, kui laps saab tänu teraapiatele ja tööle hakata näiteks oma käsi kasutama,” märgib Artur Põld.

Töö erivajadustega lastega on Jõhvis rahvusvahelise mõõtmega. Siinsed töötajad käivad õppimas Oklahomas ühes sarnases päevahoius ja ameeriklased käivad Jõhvis vabatahtlikel alustel praktikat tegemas.

Kuni inimene hingab ...

Artur Põld on rajanud kaks supikööki, üks tegutseb Jõhvis, teine Sillamäel. Inimesi, kes seda vajavad, on palju ja erinevaid. On eakaid, kellel täiskasvanud lapsi toetades pensionist söögirahagi järele ei jää. On neid, kes on kaotanud töö, sissetuleku ja lootuse. Ja ka neid, kes selliste kaotuste järel on libisenud alkoholi- või narkosõltuvusse.

Lisaks sooja toidu pakkumisele on supiköökidel veel üks suur missioon – just sealt võib alata teekond rehabilitatsiooni poole.

„Kuni inimene hingab, on tal võimalus oma elu parandada. Teda saab aidata – ka siis, kui tegu on alkohooliku või narkosõltlasega. Kunagi ei tasu lootust kaotada ja inimest maha matta,” selgitab Artur Põld. Elu on tema veendumusi kinnitanud: palju on neid, kes on saanud abi ning nii mõnigi neist on tulnud oma aitajale appi, toeks teistele, kes praegu abi vajavad.

Tähelepanu alt pole välja jäänud ka vanemateta lapsed. Aa lastelaagri üks vahetus reserveeriti Kohtla-Nõmme lastekodulastele, kes said veeta mõnusa puhkuse maalilises mererannas.

Hiljuti omandas metodisti kirik vana maja Sirgalas, et rajada sinna sotsiaalsed elukohad. „Tahame rajada sinna kodu neile, kes tunnevad end ühiskonna poolt tõrjutuna,” selgitab kogudusejuht oma tööd.

Unistuste täitumine

Miks valis Artur Põld just vaimuliku tee? Mees meenutab, et selle põhjuseks oli murranguline aeg, kui nõukogude impeerium küllalt lühikese perioodi jooksul kokku varises. „Siis tundsingi, et tahan end siduda riigiga, mis jääb kindlalt püsima – jumalariigiga,” räägib ta.

Nii, nagu on püsima jäänud jumalariik Arturi hinges, on jäänud mees oma perega püsima Eestimaale. Tõsi küll, neilsamadel eelmise sajandi üheksakümnendatel oli põhjalikul kaalumisel ka teine valik – tema abikaasa on soomlanna ning pere vaagis põhjalikult, kumma päritoluriik enestele elukohaks valida.

Eesti võitis. Võitis ka Ida-Virumaa. Tagasi vaadates võib öelda, et võitis ka abielu, sest koos on oldud juba üle 40 aasta.

Artur Põld jagab oma uhkust – tema kolm last on kõik omandanud korraliku hariduse ning tulnud tööle Jõhvi. „See oli üks mu unistusi ja see on täitunud. Nüüd on mul uus unistus. Ma loodan, et meie kodukant on nii hea koht elamiseks, et siia tahaksid tulevikus kodu luua ka minu lapselapsed.”

Lisaks oma lastele on Artur Põllu jaoks tähtsad ka kõik teised lapsed ja noored ning mees jagab oma rõõmu selle üle, et paljud tema 90ndate aastate leerilapsed on praegu juba heategijate ridades.

Plaanid Jõhvi heaks

Valmisolek oma kodukandis inimestele toeks olla ajendab Artur Põldu ka Jõhvi volikogusse kandideerima.

Ehkki Põld on IRLi Jõhvi osakonna juht, otsustas ta sel aastal kandideerida valimisliidu Jõhvi ridades. „Kohalike omavalitsuste valimisel on õige keskenduda eelkõige kohalikele probleemidele ja nende lahendamisele, mitte erakondlikule poliitikale,” põhjendab mees oma otsust.

Kohalikel teemadel on Artur Põllul kaks olulist prioriteeti – sotsiaaltöö ja Jõhvi kalmistu korda tegemine.

„Jõhvi vanal kalmistuosal tahame kenasti korda teha kabeli. Uue kalmistu aga soovime kujundada kauniks ja hoolitsetud pargiks, kus ka sügisel või kevadel matuseid korraldades ei peaks leinajad poris seisma, et haudu ei peaks käsitsi kaevama ning et kirstu saaks ilusasti ja väärikalt matusele tuua ka siis, kui lahkunust kandjaid maha ei jäänud,” arutleb ta.

Üks põhjustest, mis Artur Põld eelistab kandideerida valimisliidus, ongi see, et nii saab koondada inimesed, kellele on olulised erinevad kodukandi võtmeküsimused. Tema enda jaoks on nendeks nõrgemate abistamine – lastest vanadeni, seal vahel kõik need, kel on eluteel edasi liikumiseks vahepeal abi vaja.

„Minu põhimõtted on kristlikud. Usun, et inimesed suudavad teha koostööd ja leida ühiseid ideid, selle asemel, et vastanduda ning üksteise tegevusest vigu otsida,” arutleb ta. Samast vaimust on kantud ka tema tunnuslause valimistel: „Nii nagu räägid, nii ka ela! Nii nagu elad, nii ka räägid!”