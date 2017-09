NOORED RÖSTIVAD LINNAPEASID | Kuidas kõnetavad Tallinnas võimule pürgijad noori valijaid?

Alates käesolevast aastast saavad kohalikel valimistel osaleda ka 16-17-aastased, keda on Eestis muide ligi 25 000, seega täitsa perspektiivikas häältehulk. Andsime kahele verivärskele valijale Karl Vilhelmile ja Jaagupile ülesandeks kohtuda Tallinna linnapeakandidaatidega ning pommitada neid nooruslikult julgete küsimustega, et tuvastada, kas võimule pürgijad üldse suudavad luua sidet noorema elanikkonnaga. Üheks mõõdupuuks selleks on loomulikult ka sotsiaalmeediatrendidest inspireeritud challenge'id.

Mitu vahukommi mahub sotsile suhu? Kas Raivo Aeg käib ikka ajaga kaasas? Kas Martin Helme üldse kuuleb enda sõnu ise ka? Kelle keel peab vastu ühele maailma tuliseimale piprakaunale? Kõik need küsimused leiavad vastused alates 27. augustist Delfi TV erisaadetes "Noored röstivad linnapeakandidaate".