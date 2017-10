Miks selgusid valimistulemused pealinnas alles poole 2 paiku öösel? Valimisteenistuse juht selgitab

KOV valimiste häälte kokkulugemine lõppes Tallinnas alles poole kahe paiku öösel, kuid valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli sõnul ei olnud selle ning pikkade uuenduspauside taga tehnilised probleemid, vaid see, et omavalitsüksusi oli rohkem ja igas üksuses oli suurem hulk kandidaate ja seega ka sedeleid, mida kokku lugeda.

"Tehnilisi tõrkeid meil kindlasti ei olnud. Tahtsime anda valimiskomisjonile aega oma tööd teha ja uuendasime tulemusi vastavalt sellele, kuidas uusi andmeid peale tuli," selgitas Vinkel Delfile.

Vinkeli sõnul oli valimisjaokskondades tööd rohkem, sest valimisüksusi oli vähem ja kandidaate igas valimisüksuses rohkem. "Sedeleid oli igal töötajal vaja rohkem kokku lugeda, Tallinnas lõpetasime pärast kella 1.00 öösel. Viimasena edastas tulemused üks Lasnamäe jaoskond, kes andmeid kontrollis, tahtsime olla võimalikult täpsed, et mitte valesid andmeid välja anda".

Ka kella 22 ja 23 vahel olnud pika andmete uuenduspausi ajal ei olnud Vinkeli sõnul tegemist tehnilise probleemiga. "Uuendasime tol hetkel käsitsi ja pärast uuendasime jälle automaatikaga, et kõik oleks korrektne. Tallinnas ja eriti Lasnamäel on väga palju hääli lugeda, pabersedelite kokkulugemine eeldab aga ülimat täpsust. Kui peaks juhtuma, et kuskil jääb vahe sisse, siis otsitakse seda vahet ja kontrollitakse andmeid pikka aega. Me ei kiirusta oma asjadega, kui asjad ka viibisid mõnes kohas, siis sellepärast, et inimesed tegid oma tööd korralikult.

Komisjon andis teada, et täna kell 10 algab linnavolikogu valimistel antud häälte ülelugemine. Hääli loetakse Tallinna Linnavalitsuse hoones kahes ruumis, igas ruumis üks linnaosa korraga.

Neljanda korruse istungite saalis lähevad järgemööda ülelugemisele Lasnamäel, Pirital, Kesklinnas ja Nõmmel antud hääled. Mustamäe, Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haabersti valijate poolt antud hääled loetakse üle teise korruse arvutiklassis.

Häälte ülelugemine kestab eelduslikult kella 18-ni, vajadusel jätkatakse ülelugemist ka teisipäeval 17. oktoobril algusega kell 9.00.

Operatiivselt saab valimiste tulemuste selgumist jälgida valimiskomisjoni kodulehelt.