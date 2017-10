Michal välistab Tallinnas koostöö keskerakonnaga ja kutsub teisi parteisid koostööd tegema

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaadi ning piirkonna esimehe Kristen Michali kinnitusel Reformierakond Tallinnas Keskerakonna võimu toetama ei asu ning selleks konsultatsioone Keskerakonnaga ei pea.

Michali sõnul kavatseb Reformierakond Keskerakonnale vastukaaluks moodustada tugeva opositsiooni, et saavutada muutus Tallinnas.

"Õnnitlesime eile linnapea Taavi Aasaga üksteist heade valimistulemuste puhul. Ütlesin pärimise peale, kas erakonnad võiks koostööks konsulteerida, et oleme valmis konstruktiivselt alati arutama kõiki linnaelu puudutavaid küsimusi, kuid ei ole põhjust loota omavahel volikogus võimuliidu tegemist. Senisele asjaajamisele toeks minnes muutust ei tule, hoopis koondunud opositsioon sunnib Keskerakonna vähenenud ja õhkõrna ülekaalu tegelikele muutustele," selgitab Michal.

"Meie jaoks on võimalik opositsiooni–koalitsiooni koostöö eestikeelse hariduse alustamiseks lasteaiast, lasteaia kohatasu kaotamiseks ja pensionäride teenusmajade rajamisel. Niisamuti nagu ettevõtlike tööinimeste jaoks parema keskkonna loomisel ja Tallinna–Helsingi kaksikpealinna loomisel ja tunneli ehitusega alustamisel."

Ta lisab, et kui mõni erakond meelitatakse viigileheks, tuleb tal punastades ajada udujuttu korruptsioonivastasest võitlusest käsikäes Keskerakonnaga või sellest, et venekeelse propaganda tellimine on hädavajadus ja venekeelne haridus vajab järeleandmisi eestikeelsele õppele ülemineku asemel. Meie seda ei tee.

Michal leiab, et kui kõik erakonnad moodustavad vastukaaluks ühise opositsiooni, sunnib see Keskerakonda igat sammu tõsiselt läbi kaaluma ja linnakodanikega arutama, sest ülekaal on ja jääb õhkõrnaks. "IRL tegi enne valimisi ettepaneku moodustada laiapõhjaline demokraatlik ja tugev opositsioon. Valimistulemus andis samuti signaali, et oodatakse jõulist survet muutuseks. Teen ka teistele erakondadele ettepaneku ühise tugeva opositsiooni loomiseks Tallinna linnavolikogus."